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सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं टीवी एक्टर्स, नशे में करते हैं काम? 48 साल की एक्ट्रेस बोली- 'ये तो आम बात है'

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स और नशे को लेकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि टीवी की पार्टीज में ड्रग्स का बजट तय होता है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह खुद भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 24, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:09 AM IST
सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं टीवी एक्टर्स, नशे में करते हैं काम? 48 साल की एक्ट्रेस बोली- 'ये तो आम बात है'

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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