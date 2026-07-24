सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं टीवी एक्टर्स, नशे में करते हैं काम? 48 साल की एक्ट्रेस बोली- 'ये तो आम बात है'

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ड्रग्स को लेकर लंबी बहस देखने को मिलती है. वहीं टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ने ड्रग्स को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि टीवी सेट्स पर पार्टी में ड्रग्स होता है. एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने बताया है कि पार्टी में ड्रग्स लेना बहुत नॉर्मल है. उन्होंने खुद ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमंट किया है, लेकिन उनके लत की समस्या नहीं लगी.
एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बताया है कि इंडस्ट्री में ड्रग्स लेना बहुत ही आम है. उन्होंने ये सब खुद देखा है. जब ये सब देखा तो शॉक्ड हो गई थी. उन्होंने इंटरव्यू में किसी शो और स्टार का नाम नहीं लिया है.
सिद्धार्थ कनन के शो में नारायणी ने बताया है कि पहले पार्टीज में शराब के लिए बजट तय किया जाता था. उसी तरह से अब ड्रग्स का बजट तय किया जाता है. उन्होंने बताया कि जिन्हें पार्टी में ड्रग्स करना होता है वो करते हैं. नारायणी का इस वजह से काफी सालों से पार्टी में नहीं जा रही हैं.
नारायणी ने बताया जब भी बड़ी पार्टीज होती है तो लोग खुलकर नशा नहीं करते हैं. लेकिन छोटी पार्टी में हर कोई ड्रग्स लेता है. हर किसी को पता होता है कि कौन ड्रग्स लेता है. मुझे पर्सनली नहीं पता कौन करता है, कौन नहीं, लेकिन मैं इस तरह की जगह पर गई हूं जहां लोग ड्रग्स लेते हैं.
नारायणी ने जब सवाल किया कि किस तरह की ड्रग्स होती है तो उन्होंने बोला कि कोकेन, एमडीएमए. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह सित सावत्री नहीं है. उन्हेंने भी अपनी लाइफ में हर चीज ली हैं लेकिन बस एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको करना से क्या होता है. वरना आप जब ड्रग्स में घुस जाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो.
एक्ट्रेस ने बताया है कि एक्टर्स सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं. कई बार तो इस वजह से शूटिंग भी कैंसल हुई है. जब एक्टर या एक्ट्रेस वैनिटी वैन या सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं ऐसा टीवी इंडस्ट्री में बहुत होता है. कई बार ड्रग्स की वजह से एक्टर शूट करने की हालत में नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि वो लोग कमरे से ही नहीं निकल पाते हैं.