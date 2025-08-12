नरगिस ने सबके सामने वैजयंतीमाला को कुछ ऐसा कहा, कि फोटो खिंचवाते हुए ही रो पड़ीं एक्ट्रेस; जानिए पूरा किस्सा
Advertisement
trendingNow12877307
Hindi Newsबॉलीवुड

नरगिस ने सबके सामने वैजयंतीमाला को कुछ ऐसा कहा, कि फोटो खिंचवाते हुए ही रो पड़ीं एक्ट्रेस; जानिए पूरा किस्सा

हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस वैजयंतीमाला (Vyjayanthimala) जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में घर करना शुरू कर दिया था. वैजयंतीमाला ना सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए मशहूर थी बल्कि वो एक बेहतरीन डांसर भी थीं....

Written By  IANS|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नरगिस ने सबके सामने वैजयंतीमाला को कुछ ऐसा कहा, कि फोटो खिंचवाते हुए ही रो पड़ीं एक्ट्रेस; जानिए पूरा किस्सा

भारतीय सिनेमा की चमकती हुई कई कहानियों के बीच कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं जो पर्दे के पीछे छुपे संघर्ष, जादुई कहानी और सच्चाई को उजागर करते हैं. वैजयंतीमाला, जो 50-60 के दशक की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस में से एक थीं, केवल अपनी अदाकारी और नृत्य कला के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं. जिस समय उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, उस वक्त सुरैया, नरगिस और राज कपूर जैसे टॉप स्टार्स का बोलबाला हुआ करता था. ऐसे में अपनी पहचान बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था. एक्ट्रेस ने अपनी आत्मकथा 'बॉन्डिंग: एक मेमोयर' में नरगिस से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया, जो दिल्ली के एक इवेंट में हुई थी.

आत्मकथा में वैजयंतीमाला ने लिखा किस्सा

अपनी आत्मकथा में वैजयंतीमाला बाली ने लिखा, "राज कपूर, नरगिस, सुरैया और अन्य कई कलाकार इस इवेंट में मौजूद थे. पहली बार, मैं फिल्म बिरादरी का हिस्सा बनी थी और उनके साथ बातचीत की. हे भगवान! इतने महान सितारों के बीच देखा जाना अविश्वसनीय था. इस दौरान मेरा सामना कुछ कड़वे सच से भी हुआ. लोगों से बातचीत के बाद हमें ग्रुप फोटोग्राफ के लिए पोज देना था. बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आए और मुझसे ऑटोग्राफ मांगने लगे."

उन्होंने आगे लिखा, ''मैंने नरगिस को राज कपूर से यह कहते हुए सुना कि वह मेरे पास जाएं और मुझे ऑटोग्राफ न देने के लिए कहें. उन्होंने उनकी बात मानी और सीधा मेरे पास उनका संदेश लेकर आ गए. मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन मैं इस व्यवहार से काफी हैरान थी. यह राज और नरगिस के साथ मेरी पहली मुलाकात थी.''

यह किस्सा अन्नू कपूर ने अपने एक शो में भी सुनाया था. उन्होंने बताया कि वैजयंती माला काफी लंबी थीं. जब इवेंट में ग्रुप फोटो के लिए सभी खड़े थे, तभी नरगिस ने वैजयंती माला को देखकर कहा, 'वैजयंती बहुत लंबी है, एकदम खंभे, पेड़ की तरह है.' ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस ग्रुप फोटोग्राफ में वह अपने घुटने मोड़कर खड़ी हो गईं. वह घर गईं तो काफी उदास थीं. तब उनकी मां ने उन्हें समझाया कि तुम किसी की बात पर ध्यान न दो, अपना काम ईमानदारी से करती जाओ. तुम्हारा काम ही उन लोगों को तुम्हारा जवाब होगा.''

वैजयंतीमाला ने अपनी दमदार एक्टिंग से बनाई जगह

और ऐसा हुआ भी. 13 अगस्त 1936 को मद्रास (अब चेन्नई) में जन्मी वैजयंतीमाला ने 'नागिन', 'देवदास', 'मधुमती', 'संगम', और 'साधना' जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया और दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई. 'देवदास' में उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया, जिसे करने से नरगिस, बीना रॉय, और मीना कुमारी तक ने मना कर दिया था. इस किरदार के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह अवॉर्ड सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नहीं बल्कि लीड एक्ट्रेस के लिए होना चाहिए. उनके फिल्मी करियर में उन्हें पांच फिल्मफेयर अवॉर्ड और 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वैजयंतीमाला ने फिल्मों में सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपना योगदान दिया. 1982 में उन्होंने तमिल फिल्म 'कथोदुथन नान पेसुवेन' का सह-निर्माण किया. इसके अलावा, उन्होंने 1984 में राजनीति में भी कदम रखा और सांसद बनीं. बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा और तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय रहीं

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
आईएएनएस

TAGS

Vyjayanthimala

Trending news

60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
;