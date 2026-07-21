नसीरुद्दीन शाह ने किया पछतावा, बोले- बेटी के लिए कुछ महसूस नहीं होता, मैं बुरा पति और गैर जिम्मेदार पिता था

अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले नसीरुद्दीन शाह इन दिनों रत्ना पाठक शाह के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं. लेकिन उनकी लाइफ में एक चैप्टर था जिसे लेकर उन्हें पछतावा है. नसीरुद्दीन शाह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अनकही बातों का शेयर किया है जिसे वह अपनी लाइफ की बड़ी भूल मानते हैं.
महज 19 साल की उम्र में प्यार, शादी और पिता बनना, एक्टर से सालों बाद कबूल किया है कि वह उस समय ना तो अच्छे पति बन पाए और ना ही बेटी के लिए अच्छे पिता का फर्ज निभा सके. उन्होंने माना है कि नासमझी और करियर की वजह से उनके रिश्ते बिखर गए.
एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्रफी एंड देन वन डे: ए मेमॉयर में अपनी लाइफ के बारे में बताया है, जिसके बार में कोई भी खुलकर बात नहीं करता है. नसीरुद्दीन शाह ने अपनी पहली पत्नी परवीन मुराद और बेटी हीबा शाह संग अपने रिश्ते पर बात की है.
1960 के दशक के अंत में नसीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे. उस दौरान वह थिएटर करते थे. यूनिवर्सिटी में 34 साल की मेडिकल इंटर्न परवीन मुराद ने उनके एक्टर बनने के सपने पर विश्वास दिखाया. परवीन उनसे 15 साल बड़ी थी, तलाकशुदा और 2 बच्चों की मां थी. परवीन का विश्वास नसीरुद्दीन के पसंद आ गया. दोनों में प्यार हो गया.
दोनों की शादी को लेकर परिवार ने विरोध किया. नसीरुद्दीन के परिवार ने पहले से 2 बच्चे और तलाकशुदा होने पर आपत्ति उठाई थी. परवीन के परिवार को भी डर था कि इस यंग एक्टर का कभी भी मन बदल सकता है. नसीरुद्दीन ने परवीन के परिवार को भरोसा दिलाने के लिए गुजारा भत्ता देने का वादा भी किया था. शादी के 1 साल के अंदर बेटी हीबा का जन्म हुआ है.
हीबा के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता मजबूत होने की बजाय और ज्यादा कमजोर हो गया. नसीरुद्दीन ने अपनी बायोग्राफी एंड देन वन डे में लिखा- प्रेग्नेंसी के दौरान परवीन बहुत मूडी हो गई थीं. मुझसे क्या उम्मीद की जा रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, जिसके बाद दोनों के झगड़े हुए. नसीरुद्दीन शाह ने माना कि वह पूरी तरह से अपने करियर और इच्छाओं में खो गए थे. जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी उस दौरान उनका ध्यान दूसरी लड़की में भटकने लगा था. उन्होंने माना कि उन्होंने पत्नी को इमोशनली सहारा नहीं दिया.
नसीरुद्दीन शाह ने बेटी को लेकर खुलासा किया- पिता बनने की जिम्मेदारी को वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे. उस समय उनके लिए करियर और पर्सनल चीजें ज्यादा मायने रखती थी.कभी-कभी बगीचे से गुलाब तोड़कर पत्नी के लिए ले जाते थे, इसके अलावा उन्होंने पति और पिता की जिम्मेदारी गंभीर रूप से निभाने की कोशिश नहीं की. उन्हें आने वाले बच्चे से चिढ़ होने लगी थी उनको लगता था कि आने वाला बच्चा उनके और परवीन के रिश्ते के बीच में आ रहा है.
जब हीबा का जन्म हुआ था मैंने उपेक्षा की थी इतने सालों बाद मुझे अपनी उस बात पर शर्म आती है. लंबे समय तक मुझे बेटी के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता था. ऐसा लगता था कि वह मेरी जिंदगी में है ही नहीं. धीरे-धीरे पत्नी से बातचीत बंद हो गई. तलाक के बाद परवीन बेटी हीबा के साथ विदेश चली गई.
फिल्म इंडस्ट्री में नसीरुद्दीन की मुलाकात रत्ना पाठक से हुई. दोनों को प्यार हो गयास लेकिन परवीन से तलाक पूरी तरह से नहीं हुआ था. इस वजह से वह साल 1982 तक शादी नहीं कर सके. गुजारा भत्ता का भुगतान करने में उन्हें कई साल लग गए. साल 1982 में परवीन का निधन हो गया. उसी साल नसीरुद्दीन और रत्ना पाठक की शादी हुई.