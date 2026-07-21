Add Zee Business As A Preferred Source
App

नसीरुद्दीन शाह ने किया पछतावा, बोले- बेटी के लिए कुछ महसूस नहीं होता, मैं बुरा पति और गैर जिम्मेदार पिता था

नसीरुद्दीन शाह हिंदी सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. नसीरुद्दीन और रत्ना पाठक की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. रत्ना पाठक से आने से पहले नसीरुद्दीन शाह की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे वह अपनी भूल मानते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 21, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:33 AM IST
नसीरुद्दीन शाह ने किया पछतावा, बोले- बेटी के लिए कुछ महसूस नहीं होता, मैं बुरा पति और गैर जिम्मेदार पिता था
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोने की कीमत स्थिर, चांदी में ₹5000 का उछाल; जानें उत्तराखंड के शहरों में आज के भाव
चांदी का भाव1 min ago
2
Samsung5 min ago
3
haridwar news6 min ago
4
entertainment7 min ago
5
Hockey12 min ago