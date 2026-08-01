नसीरुद्दीन शाह ने क्यों ठुकराए कई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड? अब बताई असली वजह; बोले-ये बस कहने का तरीका है..,

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह 76 साल की उम्र में भी शानदार काम कर रहे हैं. एक्टर हाल ही में फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आए हैं. इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया है. इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की है. साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी सफलता मिली.
इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह ने अमेजन एमएक्स प्लेयर की सीरीज 'मेड इन इंडिया' में जेआरडी टाटा के रोल में नजर आए थे. इसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया.
अपने करियर के इस बेहतरीन दौर के बीच नसीरुद्दीन शाह ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनका एक्टिंग से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है. एक्टर का मानना है कि अभी भी उनके अंदर एक कलाकार के रूप में बहुत कुछ करने की क्षमता और इच्छा बाकी है.
दरअसल, बीते दिन शुक्रवार को फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की टीम ने मुंबई में फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी. यह पार्टी फिल्म के सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे होने के मौके पर रखी गई. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अलावा दिलजीत दोसांझ, शरवरी और वेदांग रैना स्टारर नजर आए. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म की सक्सेस पार्टी में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म की सफलता और अपने करियर के सफर पर बात की.
उन्होंने कहा, 'हाल ही में मुझे कई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स देने की पेशकश की गई. लेकिन मैंने मना कर दिया. क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपका काम पूरा हो गया है. लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं बस इसे लेकर चला जाऊं और इसीलिए मैं ये अवॉर्ड्स स्वीकार नहीं करता. मुझे नहीं लगता कि मेरा काम पूरा हो गया है.'
नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने 'मैं वापस आऊंगा' के लिए दर्शकों के प्यार का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'मैं खुद को काफी खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना और मुझे इस पर बहुत गर्व है.'
बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1970 के दशक के बीच में पैरेलल सिनेमा से की थी. इसके बाद में 'हम पांच' फिल्म से मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में आए. 80 के दशक में उन्हें 'कर्मा', 'जलवा' और 'मालामाल' जैसी फिल्मों से बॉक्स-ऑफिस पर सफलता मिली. उन्होंने 1979 में 'स्पर्श' और 1984 में 'पार' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता. फिर 2005 में 'इकबाल' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला.
वहीं, इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया. ये फिल्म बंटवारे के समय की यादों पर बेस्ड पीरियड ड्रामा है, जिसमें 95 साल के ईशर सिंह ग्रेवाल (नसीरुद्दीन शाह) की कहानी को दिखाया गया है. जिन्हें आज के पाकिस्तान के सरगोधा जाने की कोशिश के दौरान स्ट्रोक आ जाता है. जब बंटवारे से पहले की उनकी ज़िंदगी की यादें ताजा होने लगती हैं, तो उनका पोता (दिलजीत दोसांझ) इंग्लैंड से लौटता है ताकि, परिवार के लंबे समय से दबे राज का पता लगा सके. ईशर के इमोशनल सफ़र से जुड़ा रहस्य ही इस कहानी का अहम हिस्सा है.