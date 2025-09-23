Sanya Malhotra की ‘Kathal’ ने नेशनल अवॉर्ड के मंच पर मारी बाजी, Ekta kapoor बोलीं - जादुई पल...
Sanya Malhotra की ‘Kathal’ ने नेशनल अवॉर्ड के मंच पर मारी बाजी, Ekta kapoor बोलीं - जादुई पल...

National awards 2025: Sanya Malhotra स्टारर फिल्म ‘कटहल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री’ ने नेशनल अवॉर्ड के मंच पर कमाल कर दिया है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एकता कपूर और फिल्म की कास्ट को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:29 PM IST
Sanya Malhotra की ‘Kathal’ ने नेशनल अवॉर्ड के मंच पर मारी बाजी, Ekta kapoor बोलीं - जादुई पल...

आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए नेशनल अवॉर्ड समारोह में सिनेमा जगत के कई मंझे हुए लोग शामिल हुए थे जिसमें बड़े-बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स को उनके सर्वश्रेष्ठ काम के लिए सम्मानित किया गया था. वहीं इस मंच पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘कटहल’ ने भी बाजी मारी है सान्या मल्होत्रा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थीं. वहीं इस फिल्म को यशवर्धन मिश्रा द्वारा डायरेक्ट किया गया था जिसकी प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा कपूर, एकता आर कपूर और मोनिका शेरगिल हैं. इस फिल्म ने इंडियन ऑडियंस के दिल पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

नेशनल अवॉर्ड
Sanya Malhotra स्टारर फिल्म ‘कटहल’ को ‘बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म’ के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है इस फिल्म को ये अवॉर्ड उसकी अनोखी, गहरी कहानी और शानदार अभिनय के लिए दिया गया है. वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी को तो, इसमें एक पॉलिटिशियन के गार्डन से कटहल गायब हो जाते हैं जिसके  खोज के लिए वो एक युवा महिला पुलिस अफसर को बुलाता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए महिला पुलिस अपनी पूरी दम लगा देती है. लेकिन इस दौरान उसका पाला कई अजीब लोगों से पड़ता है जो की इस फिल्म को और भी दिलचस्प बना देते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EktaaRkapoor (@ektarkapoor)

 

एकता कपूर पोस्ट
फिल्म ‘कटहल’ के नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद प्रोड्यूसर एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो लिखती हैं, ‘नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल होना और ‘कटहल’ का ‘बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म’ के लिए नेशनल अवॉर्ड की जीत का जश्न मानना हमारी पूरी टीम के लिए एक कभी ना भूलने वाला पल है. ये सम्मान हर उस शख्स को जिसने इस कहानी को बनाने और जिंदा रखने में अपना योगदान दिया है.’ जिसके बाद उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को टैग करते हुए सभी को धन्यवाद दिया है.

 

 

;