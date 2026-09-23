नेशनल अवॉर्ड जीतकर लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे कार्तिक आर्यन, बप्पा के चरणों में रखा सम्मान

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी बड़ी उपलब्धि को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद कार्तिक मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे. यहां उन्होंने बप्पा के दर्शन किए और अपना नेशनल अवॉर्ड उनके चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया.
लालबागचा राजा के दरबार में कार्तिक काफी श्रद्धा के साथ नजर आए. भारी सुरक्षा के बीच उन्होंने बप्पा के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद अभिनेता ने अपना पुरस्कार बप्पा के चरणों में अर्पित किया. इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई.
दर्शन के बाद कार्तिक ने मीडिया से भी बातचीत की. उन्होंने कहा, 'इस समय मेरे घर में खुशी का माहौल बना हुआ है. पुरस्कार से सम्मानित होने के तुरंत बाद बप्पा के दर्शन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं और मेरा परिवार इस समय बहुत खुश हैं. गणपति बप्पा मोरया.'
बता दें कि कार्तिक आर्यन को फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है. इस पुरस्कार को उन्होंने मलयालम अभिनेता ममूटी के साथ साझा किया है. ममूटी को फिल्म ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया.
गुजरात के केवडिया यानी एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक को यह सम्मान प्रदान किया. फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में उन्होंने भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया था.
मुरलीकांत पेटकर के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए कार्तिक ने काफी मेहनत की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता ने करीब 14 महीने तक ट्रेनिंग की और अपने किरदार के लिए लगभग 15 किलो वजन भी कम किया था. फिल्म में एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है, जो कई मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानता और अपने संघर्ष के दम पर इतिहास रचता है. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद कार्तिक के लिए लालबागचा राजा के दर्शन का यह पल और भी खास बन गया. अभिनेता ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि के बाद बप्पा के चरणों में सम्मान रखकर उनका आशीर्वाद लिया.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)