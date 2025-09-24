'शाहरुख खान से हैंडशेक के बाद नहीं धोए हाथ...' नेशनल अवॉर्ड जूरी मेंबर प्रकृति मिश्रा का खुलासा, शेयर की कई फोटोज

National Award jury member Prakruti Mishra: 33 साल से फिल्मी करियर के बाद शाहरुख खान को उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. ये अवॉर्ड जितना शाहरुख, उनके परिवार और फैंस के लिए अहमियत रखता है उतना ही खास नेशनल अवॉर्ड जूरी मेंबर प्रकृति मिश्रा के लिए है. प्रकृति ने सोशल मीडिया पर किंग खान संग कई फोटोज शेयर की और लंबे चौड़े पोस्ट के साथ ऐसा खुलासा किया जिससे आप शाहरुख की दीवानगी लोगों में किस हद तक है इसका अंदाजा लगा सकते हैं.

प्रकृति ने शेयर की शाहरुख संग फोटोज

71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में एक्टर प्रकृति मिश्रा भी एक थीं. ऐसे में प्रकृति ने नेशनल अवॉर्ड पाने वाले एक्टर शाहरुख खान के साथ कई तस्वीरें शेयर की. इन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'जब मैं नेशनल फिल्म अवॉर्ड के 11 जूरी मेंबर में से एक सिलेक्ट हुई तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिलेगा.'

इंस्पायर करने के लिए शुक्रिया

प्रकृति ने आगे लिखा- 'इस अहम चीज का हिस्सा बनने के बाद मुझे सही में एहसास हुआ कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है. ये जीत सभी में अपनी लगती है क्योंकि ये सपना हर आर्टिस्ट का होता है. शाहरुख खान सर आपका बहुत धन्यवाद. हमें आपकी कड़ी मेहनत और ह्यूमैनिटी से इंस्पायर करने के लिए.'

हैंडशेक के बाद नहीं धोए हाथ

'शाहरुख खान आपको बहुत बधाई हो इस अवॉर्ड के लिए जिसका इंतजार आप लंबे वक्त से कर रहे थे. मेले लिए ये सम्मान की बात है कि मैं उसी पैनल में थी जिसने आपको ये जीत दिलवाई.' इस पोस्ट के आखिर में प्रकृति ने कुछ ऐसा लिख दिया जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इन्होंने आखिरी में नोट करके लिखा- 'मैंने अपने हाथ अपनी जिंदगी के मोस्ट स्पेशल पर्सन से हैंडशेक करने के बाद नहीं धोए.' आपको बता दें, शाहरुख को बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड 'जवान' के लिए मिला है.वहीं, प्रकृति की बात करें तो इन्होंने ज्यादातर उड़िया फिल्म और हिंदी टेलीविजन में काम किया है. साल 2018 में उड़िया फिल्म 'हैलो अर्सी' के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. इनके पॉपुलर शोज में 'बिट्टी बिजनेस वाली', 'लाल इश्क' और 'एस ऑफ स्पेस 2' है.