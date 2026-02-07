Advertisement
trendingNow13100967
Hindi Newsबॉलीवुड2025 में विक्रांत मैसी ने किया था रिटायरमेंट का ऐलान, अब 2026 में रिलीज होने जा रही फिल्म, बोले- ‘मैं थक गया था...’

2025 में विक्रांत मैसी ने किया था रिटायरमेंट का ऐलान, अब 2026 में रिलीज होने जा रही फिल्म, बोले- ‘मैं थक गया था...’

Vikrant Massey On Retirement Post: नेशनल अवॉर्ड विनर विक्रांत मैसी ने 2025 में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया था और फैंस ये जानना चाहते थे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब 2026 में उनकी फिल्म रिलीज होने वाली हैं, जिसके बाद फिर सवाल उठ रही है कि रिटायरमेंट के बार फिल्म क्यों? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सालभर बाद रिटायरमेंट पर बोले विक्रांत मैसी
सालभर बाद रिटायरमेंट पर बोले विक्रांत मैसी

Vikrant Massey On Retirement Post: दिसंबर 2024 में नेशनल अवॉर्ड जीत चुके एक्टर विक्रांत मैसी ने अचानक फिल्मों से ब्रेक लेने की बात कहकर सबको चौंका दिया था. 12वीं फेल की जबरदस्त कामयाबी के बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए उनकी पोस्ट को कई लोगों ने रिटायरमेंट की तरह समझ लिया. सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई और फैंस भी कंफ्यूज हो गए. 

हालांकि, बाद में विक्रांत ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताई. टाइम्स नाऊ को दिए इंटरव्यू में विक्रांत ने अपनी वायरल पोस्ट पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर शब्दों की लिमिट होने की वजह से उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई. विक्रांत के मुताबिक, ‘मैंने जितने शब्द मिल सके, उतने में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ साफ नहीं हो पाया’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

Add Zee News as a Preferred Source

विक्रांत मैसी ने क्यों किया था रिटायमेंट का ऐलान?

उन्होंने साफ किया कि वे रिटायर नहीं हो रहे थे, बल्कि सिर्फ कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते थे क्योंकि वे खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहे थे. विक्रांत ने ये भी बताया कि इंडस्ट्री अक्सर एक्टिंग के इमोशनल प्रेशर को नजरअंदाज कर देती है. 16-16 घंटे की शूटिंग के साथ-साथ एक ही साल में चार मुश्किल किरदार निभाना उनके लिए मेंटली काफी भारी हो गया था. ‘12वीं फेल’ और ‘द साबरमती रिपोर्ट’ जैसी फिल्मों ने उनसे बहुत कुछ मांगा.

1 घंटा 41 मिनट की वो मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म, जिसका फैंस 5 साल से कर रहे इंतजार, इस तारीख को OTT पर मचाएगी तहलका

काम से छोटा सा ब्रेक लेना चाहते थे विक्रांत मैसी 

उन्हें लगने लगा था कि उनकी परफॉर्मेंस में ताजगी कम हो रही है, इसलिए उन्होंने खुद को फिर से बेहतर बनाने के लिए शुरुआत से सोचने का फैसला किया. ब्रेक लेने की एक बड़ी वजह विक्रांत का पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी. उन्होंने एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों पर बात की. उनका बेटा वरदान उस वक्त पैदा हुआ, जब वे लगातार काम में बिजी थे विक्रांत ने माना कि वे अपने बेटे वरदान के कई खास पल मिस कर गए. 

बेटे को पहली बार ‘पापा’ कहते हुए न देखना दिल में रह गया 

बेटे के पहले शब्द और पहले कदम उन्होंने सिर्फ पत्नी शीतल ठाकुर के भेजे वीडियो में देखे, जो उन्हें आज भी चुभता है. विक्रांत ने कहा, ‘अगर आप जिन पलों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जी ही नहीं पा रहे, तो उस सफलता का क्या मतलब’. बेटे को पहली बार ‘पापा’ कहते हुए न देख पाने का अफसोस उनके दिल में रह गया. इसी एहसास ने उन्हें झकझोर दिया कि काम और नाम बाद में भी मिल सकता है. 

‘ओ रोमियो’ में नजर आने वाले हैं विक्रांत

लेकिन बच्चे के शुरुआती साल कभी वापस नहीं आते. इसी सोच के साथ उन्होंने करीब 7 महीने का ब्रेक लेकर परिवार को प्रायोरिटी दी. हालांकि, ब्रेक के बावजूद विक्रांत का प्रोफेशनल सफर रुका नहीं है. वे विशाल भारद्वाज की रोमांटिक थ्रिलर ‘ओ रोमियो’ में नजर आने वाले हैं, ये फिल्म 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी. इसके अलावा वे नेटफ्लिक्स सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ से प्रोड्यूसर के तौर पर भी डेब्यू कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Vikrant Massey

Trending news

दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
मुंबई मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज भाजपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान
Mumbai Mayoral Election
मुंबई मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज भाजपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री