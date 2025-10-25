Advertisement
trendingNow12974942
Hindi Newsबॉलीवुड

Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस Konkana Sen , बोलीं- ‘वर्किंग आवर्स के साथ वीक आफ भी जरुरी…’

दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड को लेकर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वहीं इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने उन्हें इस डिमांड को लेकर ट्रोल किया है, तो वहीं कई फ्रेंड्स ने उनके प्रति सपोर्ट दिखाया है. वहीं एक्ट्रेस का सपोर्ट करते हुए कोंकणा सेन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस Konkana Sen , बोलीं- ‘वर्किंग आवर्स के साथ वीक आफ भी जरुरी…’

दीपिका पादुकोण पिछले कई दिनों से अपनी 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड को लेकर इंडस्ट्री के डायरेक्टर के निशाने पर बनी हुई हैं और कई लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं. वहीं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की इस डिमांड को सही करार देते हुए कई को-एक्टर्स और फ्रेंड्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया है. दरअसल दीपिका पादुकोण को साउथ की दो बड़ी फिल्में कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 और स्पिरिट को छोड़ना पड़ा है, जिसकी वजह उनकी ये डिमांड बताई जा रही है. वहीं दीपिका पादुकोण की इस डिमांड को लेकर नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने फिक्स्ड वर्किंग आवर्स को लेकर उनका साथ दिया है.

 

ह्यूमन वर्किंग आवर्स की डिमांड
कोंकणा सेन ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा लोगों को कभी-कभी अपवादों से कोई परेशानी नहीं है लेकिन एक सिस्टम होना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ह्यूमन वर्किंग आवर्स होने चाहिए. मतलब हम न्यूरोसर्जन नहीं हैं जिन्हें जीने मारने जैसी स्थिति से जूझना है.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

ह्यूमन वर्किंग आवर्स के साथ वीक भी जरूरी
कोंकणा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘हमें बिल्कुल इस पर ध्यान देना होगा कि जो लोग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, उनके पैसे रिकवर हो जाएं क्योंकि वो जरूरी है, और साथ ही ये भी की हम याद रखे कि हम इंसान के साथ काम कर रहे हैं, जिन्हें बायो ब्रेक्स की जरूरत होती है.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘हमें समय-समय पर ब्रेक की जरूरत होती है, कई बार 12 घंटे की शिफ्ट 14 से 15 घंटे तक खींची जाती है. लेकिन मुझे लगता है काम करने के घंटे तय होने चाहिए और कम से कम एक दिन का वीक ऑफ भी होना चाहिए, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Konkona Sen SharmaDeepika Padukone

Trending news

जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
CM Omar Abdullah News
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम