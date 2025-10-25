Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस Konkana Sen , बोलीं- ‘वर्किंग आवर्स के साथ वीक आफ भी जरुरी…’

दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड को लेकर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वहीं इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने उन्हें इस डिमांड को लेकर ट्रोल किया है, तो वहीं कई फ्रेंड्स ने उनके प्रति सपोर्ट दिखाया है. वहीं एक्ट्रेस का सपोर्ट करते हुए कोंकणा सेन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Trending Photos
दीपिका पादुकोण पिछले कई दिनों से अपनी 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड को लेकर इंडस्ट्री के डायरेक्टर के निशाने पर बनी हुई हैं और कई लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं. वहीं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की इस डिमांड को सही करार देते हुए कई को-एक्टर्स और फ्रेंड्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया है. दरअसल दीपिका पादुकोण को साउथ की दो बड़ी फिल्में कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 और स्पिरिट को छोड़ना पड़ा है, जिसकी वजह उनकी ये डिमांड बताई जा रही है. वहीं दीपिका पादुकोण की इस डिमांड को लेकर नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने फिक्स्ड वर्किंग आवर्स को लेकर उनका साथ दिया है.
ह्यूमन वर्किंग आवर्स की डिमांड
कोंकणा सेन ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा लोगों को कभी-कभी अपवादों से कोई परेशानी नहीं है लेकिन एक सिस्टम होना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ह्यूमन वर्किंग आवर्स होने चाहिए. मतलब हम न्यूरोसर्जन नहीं हैं जिन्हें जीने मारने जैसी स्थिति से जूझना है.’
ह्यूमन वर्किंग आवर्स के साथ वीक भी जरूरी
कोंकणा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘हमें बिल्कुल इस पर ध्यान देना होगा कि जो लोग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, उनके पैसे रिकवर हो जाएं क्योंकि वो जरूरी है, और साथ ही ये भी की हम याद रखे कि हम इंसान के साथ काम कर रहे हैं, जिन्हें बायो ब्रेक्स की जरूरत होती है.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘हमें समय-समय पर ब्रेक की जरूरत होती है, कई बार 12 घंटे की शिफ्ट 14 से 15 घंटे तक खींची जाती है. लेकिन मुझे लगता है काम करने के घंटे तय होने चाहिए और कम से कम एक दिन का वीक ऑफ भी होना चाहिए, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी.’
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.