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पैदा होते ही अस्पताल में हो गई थी रानी मुखर्जी की अदला बदली, मां ने अस्पताल में खूब किया हंगामा; फिर जो हुआ...

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा. बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी के जन्म के समय अस्पताल में एक ऐसी घटना हुई थी, जिसने उनके परिवार को बुरी तरह से झकझोर दिया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 07, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:12 PM IST
पैदा होते ही अस्पताल में हो गई थी रानी मुखर्जी की अदला बदली, मां ने अस्पताल में खूब किया हंगामा; फिर जो हुआ...

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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