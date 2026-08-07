पैदा होते ही अस्पताल में हो गई थी रानी मुखर्जी की अदला बदली, मां ने अस्पताल में खूब किया हंगामा; फिर जो हुआ...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट मूवीज दी हैं, जिससे उन्होंने लाखों-करोड़ों लोगों का प्यार कमाया है. कुछ समय पहले उन्हें फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सस नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया था, जिसके बाद हर जगह एक्ट्रेस की खूब चर्चा हुई थी. वहीं एक्ट्रेस फिर से सोशल मीडिया पर गॉसिप का पार्ट बनी हुई हैं, जिसके पीछे की वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि उनके बचपन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है. रानी ने बताया कि बचपन में उनके उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए किसी दूसरे अनजान परिवार के पास चली गई थीं. हालांकि, उनकी मां कृष्णा मुखर्जी की सूझबूझ और मां की नजर ने उन्हें अपनी बेटी को वापस पाने में मदद की.