पैदा होते ही अस्पताल में हो गई थी रानी मुखर्जी की अदला बदली, मां ने अस्पताल में खूब किया हंगामा; फिर जो हुआ...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट मूवीज दी हैं, जिससे उन्होंने लाखों-करोड़ों लोगों का प्यार कमाया है. कुछ समय पहले उन्हें फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सस नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया था, जिसके बाद हर जगह एक्ट्रेस की खूब चर्चा हुई थी. वहीं एक्ट्रेस फिर से सोशल मीडिया पर गॉसिप का पार्ट बनी हुई हैं, जिसके पीछे की वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि उनके बचपन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है. रानी ने बताया कि बचपन में उनके उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए किसी दूसरे अनजान परिवार के पास चली गई थीं. हालांकि, उनकी मां कृष्णा मुखर्जी की सूझबूझ और मां की नजर ने उन्हें अपनी बेटी को वापस पाने में मदद की.
रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में फिल्म निर्देशक-निर्माता राम मुखर्जी और उनकी पत्नी कृष्णा मुखर्जी के घर हुआ था. जन्म के बाद अस्पताल में बच्चों को रोजाना जांच और देखभाल के लिए ले जाया जाता था. इसी दौरान रानी का बच्चा गलती से एक पंजाबी परिवार के बच्चे से बदल गया. जब बच्ची को वापस मां कृष्णा मुखर्जी के पास लाया गया तो उन्हें तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ.
रानी की मां कृष्णा मुखर्जी ने उन्हें गोद में लेते ही ध्यान से देखा और समझ गईं कि ये उनकी बेटी नहीं है. दरअसल दोनों बच्चियों की आंखों के रंग में अंतर था. रानी की आंखें भूरी थीं, जबकि जो बच्ची उनके पास लाई गई थी, उसकी आंखों का रंग अलग था. रानी ने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए बताया था कि उनकी मां ने तुरंत कहा था कि ये उनकी बेटी नहीं है और उनकी बच्ची को ढूंढा जाए, जिसके बाद अस्पताल में तलाश शुरू हुई और पता चला कि रानी एक पंजाबी परिवार के पास थीं.
रानी ने आगे बताया कि वो परिवार अपनी आठवीं बेटी के जन्म की खुशी मना रहा था. बाद में जब दोनों बच्चियों की पहचान हुई, तो रानी अपने असली परिवार के पास वापस आ गईं. रानी ने कहा कि वो पंजाबी परिवार इस घटना को आज भी मजाक के तौर पर याद करता है और कहता है कि रानी तो पंजाबी परिवार में पहुंच ही गई थीं.
लेकिन एक्ट्रेस की किस्मत तो देखिए, सालों बाद रानी मुखर्जी ने एक पंजाबी परिवार से ही रिश्ता जोड़ लिया. उन्होंने अप्रैल 2014 में फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की. दोनों ने इटली में बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. साल 2015 में उनके घर बेटी आदिरा का जन्म हुआ. वहीं रानी और आदित्य अपनी बेटी को मीडिया की नजरों से आज तक दूर रखा हुआ है.
रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 1996 में फिल्म 'राजा की आएगी बारात' से की थी. हालांकि, शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली. लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ जरूर हुई. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस में अपना नाम शामिल कर लिया. साल 1998 में आई फिल्म 'गुलाम' ने उन्हें पहचान दिलाई. इस फिल्म का गाना 'आती क्या खंडाला'काफी पॉपुलर हुआ और रानी लोगों के बीच छा गईं.
इसके बाद, साल 1999 में आई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी. इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के साथ उनकी जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. वहीं रानी ने 'साथिया', 'हम तुम', 'युवा', 'ब्लैक', 'कभी अलविदा ना कहना', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'मर्दानी' और 'हिचकी' जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया. उन्होंने अपनी फिल्मों में सिर्फ रोमांटिक किरदार ही नहीं निभाए, बल्कि गंभीर भूमिकाओं से भी अपनी अलग पहचान बनाई.
फिल्म 'हम तुम' और 'ब्लैक' में उनकी एक्टिंग को खास तौर पर काफी पसंद किया गया. उन्होंने'ब्लैक' में एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया, जो देख और सुन नहीं सकती थी, ये उनके करियर के सबसे यादगार कामों में से एक माना जाता है. रानी मुखर्जी को अपने लंबे फिल्मी करियर में कई बड़े सम्मान मिले हैं. उन्हें कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समेत कई अवॉर्ड्स से नवाजा जा चुका है. वहीं कुछ समय पहले उन्हें फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सस नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया था.