/नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर का निधन, 57 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; फिल्म जगत में पसरा मातम

R Chezhiyan Died: तमिल (Tamil) फिल्म इंडस्ट्री से आज एक बुरी खबर सामने आई है. नेशनल अवॉर्ड विनल फिल्ममेकर आर. चेझियान (R Chezhiyan) का निधन हो गया. चेझियान ने 57 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है. बताया जा रहा है कि चेझियन लंबे समय से बीमार चल रहे थे.
डायरेक्टर के निधन की खबर से तमिल सिनेमा में शोक की दौड़ गई है. इस डायरेक्टर को हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर आर. चेझियान काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. डायरेक्टर का इलाज तारामणि के निजी अस्पताल में चल रहा था. हालांकि, शुक्रवार को उनका निधन हो गया है. बता दें कि चेझियान का जन्म शिवगंगा में हुआ था. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. लेकिन उन्हें शुरुआत से ही फोटोग्राफी और फिल्मों का काफी ज्यादा शौक था. यही शोक उन्हें बाद में फिल्म इंडस्ट्री में ले आया.आर.चेझियान ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी है, जो दर्शकों को काफी पसंद आई थी.
बता दें कि R Chezhiyan ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमेटोग्राफर पी.सी.श्रीराम के अंडर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत की थी. लेकिन साल 2007 में R Chezhiyan ने तमिल फिल्म ‘कलूरी’ में इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया था. इस फिल्म को लोगों को काफी पसंद आई थी. इस मूवी के बाद वो तमिल सिनेमा के बड़े नामों में शामिल हो गए थे. इतना ही नहीं आर चेझियान ने रेट्टाइसुझी, मगीझची, थेनमेरकु और परदेसी जैसी फिल्मों में काम किया है.
वहीं साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘परदेसी’ के लिए R Chezhiyan को लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का खिताब भी मिला था. इतना ही नहीं साल 2017 में R Chezhiyan ने फिल्म ‘टू लेट’ बनाई थी, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था.