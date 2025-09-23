नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित हुईं Rani Mukherji, इस फिल्म के लिए मिला ‘Best Actress’ का अवॉर्ड

71st National film Awards 2025 update: प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मू के नेतृत्व में आज यानी 23 सितंबर को नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम में पहली बार रानी मुखर्जी को इस फिल्म में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
71st National Film Award 2025: आज 23 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में 71 वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें भारतीय सिनेमा के कुछ बेहतरीन कलाकारों को सम्मानित किया गया है. इस सेरेमनी में विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें शाहरुख खान,रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को अवॉर्ड से नवाजा गया है. वहीं रानी मुखर्जी को इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
‘बेस्ट एक्ट्रेस’
रानी मुखर्जी कई सालों से हिंदी फिल्म सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा हैं उन्होंने अब तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है. वहीं साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म Mrs Chatterjee VS Norway में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को ‘बेस्ट एक्ट्रेस’ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
Mrs Chatterjee VS Norway
रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म ‘Mrs Chatterjee VS Norway’ एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जिसमें देविका चटर्जी नाम की एक महिला की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए दो देशों के कानून से लड़ाई लड़ती है. रानी मुखर्जी के साथ-साथ इस फिल्म में नीना गुप्ता, संग्राम सिंह और जिम सार्भ ने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया था. वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था.
