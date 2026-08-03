मां बनने की कोशिश, 2 बार झेला मिसकैरेज का दर्द, 43 साल की उम्र में IVF नहीं, लिया ये फैसला

नौहीद सिरूसी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बेहद इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने वीडियो में बताया है कि वह मां क्यों नहीं बन पाई. एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके दो मिसकैरेज हो चुके हैं.
इंस्टाग्राम पर फैन ने सवाल किया था कि आपके बच्चे क्यों नहीं है. इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने बताया कि साल 2017 में रुस्तम कॉन्टैक्टर से शादी की थी. शादी के एक साथ बाद कपल बच्चे का वेलकम करने वाले थे. लेकिन तीसरे महीने में नौहीद का मिसकैरेज हो गया. एक्ट्रेस ने बताया है कि चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन बंद हो गई है. यह पल उनके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल था.
पहले मिसकैजे के बाद एक्ट्रेस ने एक डॉग को अडॉप्ट किया. इसके बाद एक्ट्रेस ने कोरोना के दौरान दूसरी बार प्रेग्नेंसी कंसीव की थी. लेकिन इस बार भी उनका मिसकैरेज हो गया. दो बार मिसकैरेज होना उनके लिए काफी दुख पल था. इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया. एक्ट्रेस ने बोला कि उनकी लाइफ का मकसद केवल बच्चे पैदा करना नहीं हो सकता है.
एक्ट्रेस ने कहा कि आज की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे में वह अपनी कंडीशन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि उनका मकसद केवल माता-पिता बनना नहीं बल्कि जरूरतमंद जानवर की मदद करनी चाहिए. एक्ट्रेस पति के साथ पिछले कई सालों से पशु कल्याण के लिए काम कर ही हैं.
नौहीद ने बताया है कि वह उन्होंने IVF और किसी भी तरह की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सहारा नहीं लिया. उनका कहना है कि अगर बच्चा उनकी किस्मत में होगा तो वो खुद आएगा. वीडियो के लास्ट में नौहीद बोलती है कि उम्मीद है कि सबको सबके सवालों का जवाब मिल गया होगा.
नौहीद सिरूसी मॉडल और एक्ट्रेस हैं. इसके अलावा वह वीडियो जॉकी भी हैं. 19 अक्टूबर 1982 को मुंबई में पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ. साल 2003 में फिल्म सुपारी से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके अलावा 'इन्तेहा', 'अनवर', व 'कुरबान' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. पिया बसंती रे म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.