नाना अमिताभ बच्चन नहीं, इस शख्स को अपना आदर्श मानती हैं नव्या नंदा; क्यों चुना बिजनेस को अपना करियर?

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने अपना करियर फिल्मों में नहीं बनाया है. वह अपने पिता की तरह बिजनेस पर फोकस कर रही है. हाल ही में उन्होंने बातया है कि बिजनेस के लिए उन्हें मां श्वेता बच्चन, नानी जया बच्चन और दादी ऋतु नंदा से प्ररेणा मिली है. नव्या ने बताया है कि बिजनेस के लिए उन्हें सबसे ज्यादा प्ररेणा उनकी दादी ऋतु नंदा से मिली है. ऋतु नंदा हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर की बड़ी बेटी है. नव्या बचपन में दादी के बीच पली-बढ़ी हैं उन्होंने उन्हें काम करता देख समझ लिया कि महिला के लिए करियर बनाना क्या है.
दिल्ली में दादी संग बिताए पल को याद करते हुए बोला- मैं दरअसल दिल्ली की रहने वाली हूं. मैं दादी को काम करते हुए देखा है. बिजनेस को लेकर मुझे उनसे ही प्ररेणा मिली है. दादी खुद भी बिजनेसवुमन हैं. ANI को दिए इंटरव्यू में नव्या ने बोला कि मुझे अपने परिवार की महिलाओं से समर्थन मिला है. उन्होंने बोला मेरी मां, मेरी दादी, मेरे परिवार की महिलाओं ने मुझे बिजनेस के लिए प्रेरित किया है. मेरा साथ दिया और समर्थन किया है. इसलिए मैं उन्हें गर्व महसूस कराना चाहती हूं.
अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनी के साथ काम कर चुकी हैं. उनके पिता बिजनेसमैन निखिल ने बेटी के बारे में बात करते हुए बताया था कि आज के बदलते कॉर्पोरेट माहौल में डिजिटल कोडिंग और नई तकनीक के बारे में पता होना बेहद जरूरी है. नव्या को डिजिटल कोडिंग और नई तकनीक को एक्सपोजर करने की जरूरत है. उनके पिता ने ये भी कहा कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा में उनका रोल सरनेम पर नहीं बल्कि उनकी काबलियत और उनके काम पर निर्भर करेगा.
नव्या बताया है कि वह अपनी नानी और नाना की तरह एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहती हैं. उन्होंने बोला कि वह इंडस्ट्री का सम्मान और प्यार करती हैं. लेकिन उनकी रुचि एक्टिंग में नहीं है.
नव्या नवेली नंदा की शुरुआती स्कूलिंग लंदन के पॉपुलर स्कूल सेवनओक्स से हुई. स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद नव्या ने अमेरिका में जाकर पढ़ाई की है. उन्होंने न्यूयॉर्क की फोर्डहम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. यहां पर उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूएक्स डिजाइन में कोर्स किया. इस दौरान नव्या ने मेटा की टीम के साथ काम किया था.
अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद नव्या नवेली नंदा ने भारत में आकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा. उन्होंने साल 224 में IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया. नव्या ने यहां MBA की पढ़ाई की है. नव्या फिल्मों से दूर रहकर एजुकेशन और बिजनेस पर फोकस करना चाहती हैं.