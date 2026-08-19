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नाना अमिताभ बच्चन नहीं, इस शख्स को अपना आदर्श मानती हैं नव्या नंदा; क्यों चुना बिजनेस को अपना करियर?

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली की रूचि फिल्मों में नहीं बल्कि बिजनेस में हैं. इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता है. हाल ही में नव्या ने बताया है कि बिजनेस में उनकी रूचि की प्ररेणा दादी ऋतु नंदा से मिली है.

Written ByShilpa
Published: Aug 19, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:59 PM IST
नाना अमिताभ बच्चन नहीं, इस शख्स को अपना आदर्श मानती हैं नव्या नंदा; क्यों चुना बिजनेस को अपना करियर?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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