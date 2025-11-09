रोल कटने पर खूब रोए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करना चाहते थे सुसाइड; ट्रेन की पटरी पर हो गए थे खड़े

Nawazuddin Siddiqui On His Struggle: नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो अभिनेता हैं, जिनकी एक्टिंग का बॉलीवुड में दबदबा देखने को मिलता है. फिर आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहते थे नवाज?
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ रहे हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा अभिनय में इस कदर डूब जाते हैं कि वे रियल लगने लगते हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अभिनय को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना उनके लिए भी आसान नहीं था. कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टर बनने से पहले वडोदरा में बतौर केमिस्ट काम किया था. हालांकि वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे. कुछ सालों तक काम करने के बाद वो नई जॉब के लिए दिल्ली आ गए थे. एक बार प्ले देखते हुए वो खुद को एक्टिंग की दुनिया में जाने से नहीं रोक पाए. वो aप्ले ही उनका लाइफ चेंजिंग मूमेंट था जब उन्होंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा था.
12 सालों तक किया स्ट्रगल
असली स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश लेकर मुंबई जाने का फैसला किया. उन्होंने आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटे से किरदार से शुरुआत की, राम गोपाल वर्मा की शूल और संजय दत्त की मुन्ना भाई एमबीबीएस में बहुत कम समय तक काम किया, लेकिन सफलता की राह बनाई. वो एक दशक से भी ज़्यादा समय तक स्ट्रगल करते रहे और शहर में गुजारा करने के लिए हर संभव कोशिश की. अपनी कई छोटी-मोटी नौकरियों के अलावा, उन्होंने सड़कों पर धनिया बेचा और चौकीदार का काम भी किया. स्ट्रगल के दिनों में नवाज एक्टिंग लेसन देते थे. वो अभय फिल्म में कमल हासन के हिंदी डायलॉग कोच थे. उसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह को डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ट्रेन किया.
ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगला प्रोजेक्ट
कई फिल्मों में काम करने के बाद नवाज को असली पहचान गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 से मिली. इस फिल्म के बाद नवाज ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सभी के साथ काम कर चुके हैं.अगर फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी एक सेवानिवृत्त बैंकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदा कर रहे हैं. फिल्म में सेवानिवृत्त बैंकर अभिनेता बनने का सपना देखता है, जिसके लिए वह वर्चुअल तरीके से एक प्रोफेशनल एक्टर से अभिनय सीखता है. फिल्म में चित्रांगदा सतरूपा, नवीन कस्तूरिया, आयुषी गुप्ता, यासिर इफ्तिखार खान, मीनाक्षी अरुंधति और विभावरी देशपांडे भी हैं. यह फिल्म 24 जून को ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित की गई थी और अब यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
