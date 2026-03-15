बॉलीवुड पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया आरोप! बयान के बाद मची हलचल, बोले- 'आजकल फेक फिल्में बन रही हैं'

Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वह अपने हर किरदार में इस कदर जान डाल देते हैं कि दर्शक उनकी परफॉर्मेंस देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. हालांकि, उनका मानना है कि इन दिनों बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, वे कहीं न कहीं दर्शकों को गुमराह भी कर सकती हैं.

‘सच पर आधारित फिल्में कम बन रही हैं’

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि आजकल कई ऐसी फिल्में बन रही हैं, जो पूरी तरह सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का मानना है कि उनका इशारा 'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों की ओर हो सकता है. इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म बनाते समय डायरेक्टर की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, तो इस पर नवाजुद्दीन ने कहा कि सिनेमा के जरिए समाज को गलत दिशा में ले जाना सही नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सच्चाई बहुत अहम होती है और आज के समय में लोग सच से काफी हद तक वाकिफ रहते हैं.

‘समाज को भटकाने की जरूरत नहीं’

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नवाजुद्दीन ने कहा, 'समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. आज हर इंसान काफी समझदार है. लोग जानते हैं कि जो फिल्में बन रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी कई लोग इस पर खुलकर बोलना नहीं चाहते.'

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उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में बन रही कई फिल्में पूरी तरह सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं. वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि उनका यह बयान 'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों पर तंज हो सकता है.