Advertisement
trendingNow13142118
Hindi Newsबॉलीवुडबॉलीवुड पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया आरोप! बयान के बाद मची हलचल, बोले- आजकल फेक फिल्में बन रही हैं

बॉलीवुड पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया आरोप! बयान के बाद मची हलचल, बोले- 'आजकल फेक फिल्में बन रही हैं'

Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के बेबाक कलाकारों में गिने जाते हैं. उन्हें जो कहना होता है, वह साफ शब्दों में कह देते हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों पर ही निशाना साधा. उनका कहना है कि आजकल बॉलीवुड में कई 'झूठी' फिल्में बन रही हैं. लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 15, 2026, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया आरोप! बयान के बाद मची हलचल, बोले- 'आजकल फेक फिल्में बन रही हैं'

Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वह अपने हर किरदार में इस कदर जान डाल देते हैं कि दर्शक उनकी परफॉर्मेंस देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. हालांकि, उनका मानना है कि इन दिनों बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, वे कहीं न कहीं दर्शकों को गुमराह भी कर सकती हैं.

‘सच पर आधारित फिल्में कम बन रही हैं’

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि आजकल कई ऐसी फिल्में बन रही हैं, जो पूरी तरह सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का मानना है कि उनका इशारा 'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों की ओर हो सकता है. इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म बनाते समय डायरेक्टर की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, तो इस पर नवाजुद्दीन ने कहा कि सिनेमा के जरिए समाज को गलत दिशा में ले जाना सही नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सच्चाई बहुत अहम होती है और आज के समय में लोग सच से काफी हद तक वाकिफ रहते हैं.

‘समाज को भटकाने की जरूरत नहीं’

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नवाजुद्दीन ने कहा, 'समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. आज हर इंसान काफी समझदार है. लोग जानते हैं कि जो फिल्में बन रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी कई लोग इस पर खुलकर बोलना नहीं चाहते.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में बन रही कई फिल्में पूरी तरह सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं. वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि उनका यह बयान 'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों पर तंज हो सकता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Nawazuddin Siddiqui

Trending news

2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
Assembly Elections 2026
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा
weather update
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा
'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', शिवकुमार का BJP पर आरोप
Rajya Sabha Elections 2026
'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', शिवकुमार का BJP पर आरोप
क्या है टर्बो स्टोव, जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम
Turbo Stove
क्या है टर्बो स्टोव, जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम
क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला
israel iran war news
क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला
'पंजाब में निवेश करें पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी', इन्वेस्टर्स समिट में बोले CM मान
invest in Punjab
'पंजाब में निवेश करें पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी', इन्वेस्टर्स समिट में बोले CM मान
जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो?
Mizoram Rebellion of 1966
जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो?
जब बंगाल में बाजी पलटकर ममता को बनाया था CM, जानिए 5 राज्यों में नारी की 'शक्ति'
Assembly Elections 2026
जब बंगाल में बाजी पलटकर ममता को बनाया था CM, जानिए 5 राज्यों में नारी की 'शक्ति'
चुनावी राज्यों में किस जाति और समुदाय का कितना दबदबा? कौन किसके साथ, जानिए
Assembly Elections 2026
चुनावी राज्यों में किस जाति और समुदाय का कितना दबदबा? कौन किसके साथ, जानिए
'वह संसद के गेट पर चाय-पकौड़े खाते हैं', राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी
amit shah
'वह संसद के गेट पर चाय-पकौड़े खाते हैं', राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी