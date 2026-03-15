बॉलीवुड पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया आरोप! बयान के बाद मची हलचल, बोले- 'आजकल फेक फिल्में बन रही हैं'

Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के बेबाक कलाकारों में गिने जाते हैं. उन्हें जो कहना होता है, वह साफ शब्दों में कह देते हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों पर ही निशाना साधा. उनका कहना है कि आजकल बॉलीवुड में कई 'झूठी' फिल्में बन रही हैं. लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं.
Trending Photos
Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वह अपने हर किरदार में इस कदर जान डाल देते हैं कि दर्शक उनकी परफॉर्मेंस देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. हालांकि, उनका मानना है कि इन दिनों बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, वे कहीं न कहीं दर्शकों को गुमराह भी कर सकती हैं.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि आजकल कई ऐसी फिल्में बन रही हैं, जो पूरी तरह सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का मानना है कि उनका इशारा 'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों की ओर हो सकता है. इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म बनाते समय डायरेक्टर की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, तो इस पर नवाजुद्दीन ने कहा कि सिनेमा के जरिए समाज को गलत दिशा में ले जाना सही नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सच्चाई बहुत अहम होती है और आज के समय में लोग सच से काफी हद तक वाकिफ रहते हैं.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नवाजुद्दीन ने कहा, 'समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. आज हर इंसान काफी समझदार है. लोग जानते हैं कि जो फिल्में बन रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी कई लोग इस पर खुलकर बोलना नहीं चाहते.'
उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में बन रही कई फिल्में पूरी तरह सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं. वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि उनका यह बयान 'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों पर तंज हो सकता है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.