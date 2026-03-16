'मैं किसी की जगह फिल करने नहीं आया...' इरफान खान से कंपेरिजन पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी- मेरे अंदर कई

Nawazuddin Siddiqui on Irffan Khan: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है और खुद अपनी पहचान बनाई है. हाल ही, में एक्टर ने इरफान खान से अपने कंपेरिजन को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने कहा कि वो यहां पर इरफान की मौत के बाद उनकी जगह फिल करने नहीं आए हैं. एक्टर का ये बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.

किसी की कमी को फिल करने नहीं आया

एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए नवाजुद्दीन ने इस पर खुलकर बात की. इस इंटरव्यू में एक्टर से पूछा गया कि 'क्या इरफान खान के निधन के बाद उन्होंने बॉलीवुड में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है?' इसका जवाब देते हुए 'नवाजुद्दीन ने साफ तौर पर कहा कि मेरा फोकस हमेशा एक एक्टर के तौर पर अपने सफर पर रहा है. मैं यहां खुद को प्रूफ करने आया हूं. मैं किसी एक्टर की कमी को पूरा करना नहीं चाहता. मुझमें कई कमजोरियां हैं. मैं अपने भीतर की उस कमी को भरना चाहता हूं. ये मेरा खुद का सफर है किसी की कमी को फिल करने नहीं आया. मैं वही करना चाहता हूं जो मैं करना चाहता हूं.'

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मेरे अंदर कई कमजोरियां है....

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' एक्टर ने कहा- 'मेरा मुख्य उद्देश्य पर्दे पर निभाए गए रोल के जरिए खुद को खोजना है. कलाकारों को दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझने पर ध्यान देना चाहिए. मुझे पता है मेरे अंदर कई कमजोरियां है. मुझे किरदार के जरिए उनसे डील करना है. यही मेरा फोकस है. भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मुझे उस पर फोकस करना है. मुझे लगता है कि आपको दूसरे सितारों को नहीं देखना चाहिए. आपके अंदर बहुत कुछ है. आपको बस उसे बाहर निकालना होता है.'

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इस मूवी में दोनों ने किया काम

नवाजुद्दीन और इरफान खान ने साथ में 'द लंचबॉक्स' फिल्म में काम किया है. इस फिल्म का डायरेक्शन रितेश बत्रा ने किया था. जिसमें निमरत कौर थीं. साल 2013 में इस मूवी को इंटरनेशन स्टेज पर काफी सराहा गया. यहां तक कि कान्स में 'क्रिटिक वीक्स व्यूअर्स च्वाइस' भी अपने नाम किया था. आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 'तुम्बाड 2' में नजर आएंगे.