Advertisement
trendingNow12972912
Hindi Newsबॉलीवुड

तीन दिनों में छ्प्परफाड़ कमाई कर चुकी 'थामा', फिल्म के विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले- ईमानदारी से कहूं तो...

तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस हिला चुकी 'थामा' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म के हिट होते ही एक्टर ने इस किरदार को लेकर खुलकर बात की.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नवाजुद्दीन सिद्दीकी

Nawazuddin Siddiqui on Thamma: बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना के अलावा जिसकी तारीफ हो रही है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो इस मूवी में निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म हैं. जिसमें बेताल की दुनिया दिखाई गई है. एक इंटरव्यू में इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बात की. उन्होंने कहा कि वह हर किरदार में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं.

सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा- 'मैं बहुत आभारी हूं कि लोग 'थामा' में मेरे किरदार यक्षासन को इतना पसंद कर रहे हैं. ईमानदारी से कहूं तो, मैं बस अपना काम करता हूं और जब दर्शक इसकी सराहना करते हैं, तो बहुत खुशी होती है. उनका यह समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है और मैं हर भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

इस कहानी को जिंदा कर दिया

इस फिल्म की टीम के साथ काम करने के एक्सपीरियसं पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा- 'इस सफर में मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं निर्देशक आदित्य सरपोतदार का. साथ ही मैं निर्माता दिनेश विजान को धन्यवाद कहना चाहता हूं. अमर कौशिक का भी आभार, आप सब ने इस कहानी को जिंदा कर दिया. सबसे बड़ा धन्यवाद सभी दर्शकों का, जिनके प्यार के बिना ये मुमकिन नहीं होता.'

2000000000 करोड़ की मालकिन का जलवा, फिल्म में कैमियो करने आ रहे दो दिग्गज सतारे

 

इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार था

इससे पहले 'थामा' के बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने बताया कि 'थामा' को पहले दिन जो दर्शकों का प्यार मिला, उसने यह मिथक तोड़ा कि लोग दीपावली पर सिर्फ सीक्वल, रीमेक और बड़े सुपरस्टार की फिल्में देखना चाहते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं एक एंटरटेनर हूं, इसलिए दीपावली की इस बड़ी छुट्टी के दौरान लोगों को 'थामा' और मेरी एक्टिंग को पसंद करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.जब निर्माता दिनेश विजान ने मुझे बताया कि 'थामा' दीपावली पर रिलीज हो रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरी भी कोई फिल्म बड़े स्टार्स की तरह दीपावली पर रिलीज हो. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. जो अब तक यानी कि तीन दिनों में 53 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Nawazuddin SiddiquiThamma Film

Trending news

गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन