तीन दिनों में छ्प्परफाड़ कमाई कर चुकी 'थामा', फिल्म के विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले- ईमानदारी से कहूं तो...

Nawazuddin Siddiqui on Thamma: बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना के अलावा जिसकी तारीफ हो रही है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो इस मूवी में निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म हैं. जिसमें बेताल की दुनिया दिखाई गई है. एक इंटरव्यू में इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बात की. उन्होंने कहा कि वह हर किरदार में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं.

सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा- 'मैं बहुत आभारी हूं कि लोग 'थामा' में मेरे किरदार यक्षासन को इतना पसंद कर रहे हैं. ईमानदारी से कहूं तो, मैं बस अपना काम करता हूं और जब दर्शक इसकी सराहना करते हैं, तो बहुत खुशी होती है. उनका यह समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है और मैं हर भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं.'

इस कहानी को जिंदा कर दिया

इस फिल्म की टीम के साथ काम करने के एक्सपीरियसं पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा- 'इस सफर में मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं निर्देशक आदित्य सरपोतदार का. साथ ही मैं निर्माता दिनेश विजान को धन्यवाद कहना चाहता हूं. अमर कौशिक का भी आभार, आप सब ने इस कहानी को जिंदा कर दिया. सबसे बड़ा धन्यवाद सभी दर्शकों का, जिनके प्यार के बिना ये मुमकिन नहीं होता.'

इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार था

इससे पहले 'थामा' के बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने बताया कि 'थामा' को पहले दिन जो दर्शकों का प्यार मिला, उसने यह मिथक तोड़ा कि लोग दीपावली पर सिर्फ सीक्वल, रीमेक और बड़े सुपरस्टार की फिल्में देखना चाहते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं एक एंटरटेनर हूं, इसलिए दीपावली की इस बड़ी छुट्टी के दौरान लोगों को 'थामा' और मेरी एक्टिंग को पसंद करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.जब निर्माता दिनेश विजान ने मुझे बताया कि 'थामा' दीपावली पर रिलीज हो रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरी भी कोई फिल्म बड़े स्टार्स की तरह दीपावली पर रिलीज हो. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. जो अब तक यानी कि तीन दिनों में 53 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.