नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने उठाया ये कदम, कहा- होंगे चौंकाने वाले खुलासे

नई दिल्ली: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने बुधवार को ट्विटर पर आमद दर्ज की. साथ ही कहा कि वो कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करेंगी. उन्‍होंने अपने एक बयान में यह दावा किया है कि वो कुछ तथ्‍यों का खुलासा करेंगी. आलिया ने यह कदम नवाजुद्दीन को कानूनी नोटिस भेजकर तलाक और रखरखाव की मांग करने के दो दिन बाद ही उठाया है.

आलिया ने सोमवार को एक एक्सक्लूसिव बातचीत में ज़ी न्यूज़ से कहा था कि उनकी शादी में दिक्कतें हैं और उन्होंने आरोप लगाया था कि वे ''गंभीर'' हैं कि वह इसे और आगे नहीं बढ़ा सकती हैं. हालांकि, उन्‍होंने यह नहीं बताया कि उनके और नवाज़ुद्दीन के बीच वास्तव में क्या मुद्दे थे. उन्होंने कहा कि नवाजुद्दीन और उनके भाई शमास सिद्दीकी के वजह से समस्‍याएं थीं.

उन्होंने कहा, '' अपने गलतियों से खुद का बचाव करने में सक्षम नवाजुद्दीन और उनकी टीम मेरी प्रतिष्ठा पर हमला करने की कोशिश कर रही है. मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि पूरी बात के पीछे की सच्चाई क्या है. मेरी सादगी मेरी कमजोरी नहीं है. ट्विटर पर मुझे फॉलो करें और मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करूंगी.''

इस बीच, ट्विटर प्रोफाइल से आलिया ने ट्वीट लिखा, ''यह आलिया सिद्दीकी है. मुझे ट्विटर पर अपने बारे में सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया गया है ताकि कोई गलतफहमी न हो. शक्ति के दुरुपयोग और दुरुपयोग से सत्य को चुप न रहने दें. सत्य को खरीदा नहीं जा सकता है या उसके साथ हेरफेर नहीं किया जा सकता है.''

This is Aliya Siddiqui.

I am forced to put the truth concerning me on Twitter so that there is no miscommunication.

Let the truth not be silenced by misuse and abuse of power. Truth cannot be bought or be manipulated with.

— AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 20, 2020