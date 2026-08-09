यश के एक फोन कॉल पर नयनतारा ने तोड़ा सालों पुराना 'नो प्रमोशन' रूल, 'टॉक्सिक' ट्रेलर लॉन्च में पहुंचीं; आखिर क्यों रखती हैं मीडिया से दूरी?

Nayanthara Breaks Her No Promotions Rule: साउथ इंडस्ट्री की सबसे चर्चित सितारों में से एक, नयनतारा ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपनी उपस्थिति से हर किसी को चौंका दिया. आमतौर पर, नयनतारा अपनी फिल्मों के प्रचार, इंटरव्यू या प्री-रिलीज कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस 'नो प्रमोशन' नियम में बदलाव किया.
इवेंट के दौरान नयनतारा ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि वह प्रमोशन में शामिल नहीं होना चाहतीं, बल्कि उन्हें लगता है कि वह इन चीजों में बहुत अच्छी नहीं हैं, इसलिए वह इनसे दूर रहती हैं. हालांकि, 'टॉक्सिक' के लिए उनका आना खास था. उन्होंने बताया कि इसके पीछे की असली वजह एक्टर यश हैं. नयनतारा के अनुसार, यश का सिर्फ एक फोन कॉल ही उनके लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी था.
एक्ट्रेस नयनतारा ने अपनी पर्सनल नेचर को भी इसका एक प्रमुख कारण बताया. उन्होंने पहले भी शेयर किया है कि वह बड़ी भीड़ के साथ सहज महसूस नहीं करतीं और अपने पर्सनल विचारों को अपने तक ही रखना पसंद करती हैं. इसके अलावा, मीडिया में उनकी बातों की गलत रिपोर्टिंग या फिर किसी बात का गलत मतलब निकालने के डर ने भी उन्हें इंटरव्यू और प्रचार कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए मजबूर किया है.
एक अन्य महत्वपूर्ण कारण का जिक्र करते हुए नयनतारा ने पहले बताया था कि अक्सर फिल्म से जुड़े कार्यक्रमों में एक्ट्रेस को पुरुष एक्टर के समान महत्व या सम्मान नहीं दिया जाता है. यही वजह थी कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में जाना बंद करने का निर्णय लिया था. हालांकि, वह कभी-कभी अपवाद भी बनाती हैं, जैसे हाल ही में उन्होंने चिरंजीवी की फिल्म के प्रचार में हिस्सा लिया था, क्योंकि निर्देशक उन्हें यह समझाने में सफल रहे थे कि उनकी उपस्थिति फिल्म की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है.
बेंगलुरु में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान नयनतारा नारंगी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं और वहां मौजूद सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी रहीं. नयनतारा का हमेशा से यही दृष्टिकोण रहा है कि वह अपने प्रदर्शन और फिल्मों को केंद्र में रखना पसंद करती हैं, न कि खुद को प्रचार का हिस्सा बनाना. 'टॉक्सिक' के ट्रेलर के बाद अब इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.