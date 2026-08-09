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यश के एक फोन कॉल पर नयनतारा ने तोड़ा सालों पुराना 'नो प्रमोशन' रूल, 'टॉक्सिक' ट्रेलर लॉन्च में पहुंचीं; आखिर क्यों रखती हैं मीडिया से दूरी?

Nayanthara Breaks Her No Promotions Rule: साउथ इंडस्ट्री की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा ने एक्टर यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए अपना सालों पुराना 'नो प्रमोशन' नियम तोड़ दिया है. जानें इस फैसले के पीछे की असली वजह और क्यों वह अक्सर मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 09, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:01 PM IST
यश के एक फोन कॉल पर नयनतारा ने तोड़ा सालों पुराना 'नो प्रमोशन' रूल, 'टॉक्सिक' ट्रेलर लॉन्च में पहुंचीं; आखिर क्यों रखती हैं मीडिया से दूरी?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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