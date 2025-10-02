शांति और शक्ति का अवतार ले Nayanthara ने की वापसी, जल्द होगा फिल्म ‘मुकुथी अम्मन’ का सीक्वल रिलीज!

फिल्म ‘मुकुथी अम्मन’ के सीक्वल के साथ साउथ लेडी सुपरस्टार नयनतारा फिर से वापसी कर रही हैं. इस फिल्म का सीक्वल हिंदी और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा.
तमिल स्टार नयनतारा का 'मुकुथी अम्मन 2' में देवी के रूप में नजर आएंगी, जिसका पहला लुक आज यानी दशहरे पर जारी किया गया है. जिसने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है, साल 2020 की फैंटेसी-कॉमेडी 'मुकुथी अम्मन' के सीक्वल में नयनतारा अपनी प्रतिष्ठित भूमिका में वापस दिखाई देंगी. इस बार फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ कमाल की कहानी देखने को मिलेगी.
'मुकुथी अम्मन 2' पहला लुक
डार्क हरे रंग की रेशमी साड़ी और सोने-हीरे के गहनों से सजी नयनतारा फस्ट लुक में शांति और शक्ति दोनों का फील दे रही हैं. उनकी झुकी हुई आंखें, तेज भाव और हाथ में त्रिशूल आगे होने वाले युद्ध का संकेत दे रहे हैं. इस फिल्म की कहानी में आपको कमाल के विजुअल, फैंटेसी और कमाल के सिनेमैटिक स्किल देखने को मिलेंगे. वहीं खबरों की मानें तो, नयनतारा की इस फिल्म का सीक्वल हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा. नॉन-तमिल लोगों के लिए इस फिल्म का टाइटल 'Mahasakthi' रखा जाएगा, जिससे उन्हें इस मूवी के कंसेप्ट को समझने में परेशानी ना हो.
फिल्म की कास्ट
डायरेक्टर सुंदर सी की फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' को इसके पहले भाग से बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा है. वहीं इस फिल्म में कमाल की कास्टिंग की गई है, जिसमें रेजिना कैसेंड्रा, योगी बाबू, अभिनय, इनेया, गरुड़ राम, सिंगमपुली, विचू विश्वनाथ और अजय घोष जैसे कलाकार शामिल हैं.
