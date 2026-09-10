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भाभी डायन है... नई-नवेली दुल्हन बनीं यामी गौतम, लेकिन राज खुलते ही मच जाएगा बवाल! Nayyi Navelli का टीजर आउट

Nayyi Navelli Teaser Out: यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म 'नय्यी नवेली' अपने अनोखे कंटेंट को लेकर काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है, जबकि इसकी स्क्रिप्ट हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है. वहीं हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की टीजर रिलीज कर दिया है, जिससे ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 10, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:28 PM IST
भाभी डायन है... नई-नवेली दुल्हन बनीं यामी गौतम, लेकिन राज खुलते ही मच जाएगा बवाल! Nayyi Navelli का टीजर आउट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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