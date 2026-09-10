भाभी डायन है... नई-नवेली दुल्हन बनीं यामी गौतम, लेकिन राज खुलते ही मच जाएगा बवाल! Nayyi Navelli का टीजर आउट

यामी गौतम धर की आने वाली फिल्म 'नयी नवेली' का टीजर कहानी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा करता है. शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली जैसी ही नजर आती है, लेकिन तभी जीजा ऐसा दावा कर देता है कि माहौल ही बदल जाता है. 'भाभी डायन है' इसके बाद परिवार में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. कभी रहस्यमयी किरदार नजर आते हैं, तो कभी ऐसे ट्विस्ट सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग भी सोच में पड़ जाते हैं. खास बात ये है कि यामी का अंदाज भी इस बार बिल्कुल अलग है. उन्हें एक ऐसे अवतार में देखा जा रहा है, जो उनके पुराने किरदारों से काफी हटकर है. टीजर यही सवाल छोड़ता है कि आखिर इस परिवार में सच क्या है और कौन किससे कुछ छिपा रहा है?.