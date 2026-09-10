भाभी डायन है... नई-नवेली दुल्हन बनीं यामी गौतम, लेकिन राज खुलते ही मच जाएगा बवाल! Nayyi Navelli का टीजर आउट

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम धर के फैंस के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है. अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो ने अपनी आने वाली थिएट्रिकल फिल्म 'नयी नवेली' का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है. टीजर की पहली झलक देखकर इतना तो साफ है कि फिल्म में कुछ हटकर देखने को मिलने वाला है. कहानी में फैमिली ड्रामा के साथ हंसी-मजाक, फैंटेसी और एक्शन का ऐसा तड़का लगाया गया है, जो इसे एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज बनाता है. फिल्म में यामी गौतम धर लीड रोल में नजर आएंगी और उनका अंदाज भी काफी दिलचस्प लग रहा है.
'नयी नवेली' की कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है, जबकि फिल्म की कमान बालाजी मोहन ने संभाली है. वहीं, इसका म्यूजिक जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है. फिल्म को आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा ने प्रोड्यूस किया है. अब देखना होगा कि 'नयी नवेली' की ये अनोखी कहानी ऑडियंस को कितना पसंद आती है. फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
यामी गौतम धर की आने वाली फिल्म 'नयी नवेली' का टीजर कहानी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा करता है. शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली जैसी ही नजर आती है, लेकिन तभी जीजा ऐसा दावा कर देता है कि माहौल ही बदल जाता है. 'भाभी डायन है' इसके बाद परिवार में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. कभी रहस्यमयी किरदार नजर आते हैं, तो कभी ऐसे ट्विस्ट सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग भी सोच में पड़ जाते हैं. खास बात ये है कि यामी का अंदाज भी इस बार बिल्कुल अलग है. उन्हें एक ऐसे अवतार में देखा जा रहा है, जो उनके पुराने किरदारों से काफी हटकर है. टीजर यही सवाल छोड़ता है कि आखिर इस परिवार में सच क्या है और कौन किससे कुछ छिपा रहा है?.
यामी गौतम की पिछली कुछ फिल्मों पर नजर डालें तो वो लगातार अलग-अलग तरह के किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करती नजर आई हैं. 'आर्टिकल 370' में उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर जोनी हक्सर का गंभीर और दमदार किरदार निभाया, वहीं 'धूम धाम' में उनका किरदार ज्यादा मस्तीभरा और बिंदास था. इसके अलावा साल 2025 में रिलीज हुई 'हक' में भी यामी नजर आईं. यही वजह है कि 'नयी नवेली' में उनका नया अवतार देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
'नयी नवेली' के बाद भी यामी के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं. उनकी फिल्मोग्राफी के मुताबिक वो 'तामसुर', 'कहानी 3' और 'चोर निकल के भागा 2' जैसे प्रोजेक्ट्स से भी जुड़ी हैं. इसके अलावा एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पोस्ट-प्रोडक्शन में बताया गया है. यानी आने वाले समय में यामी एक ही तरह के किरदार में बंधने के बजाय अलग-अलग जॉनर आजमाती नजर आ सकती हैं. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 'नयी नवेली' में सच में भाभी डायन है या कहानी में छिपा है कोई और बड़ा राज?