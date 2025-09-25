Aryan Khan की 'Bads of Bollywood' पर भड़के Sameer Wankhede , Shah Rukh Khan- Gauri के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस

आर्यन खान की वेब सीरीज Bads of Bollywood पर NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े ने केस दर्ज कराया है, जिसमें Red Chillies की मालकिन गौरी खान के साथ शाहरुख खान का नाम भी सामने आया है. खबर अपडेट की जा रही है.
नेटफ्लिक्स की सीरीज Bads Of Bollywood पर पूर्व NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करा दिया है जिसमें शाहरुख खान, आर्यन खान, रेड चिलीज़ की मालकिन गौरी खान और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ हर्जाने की मांग की है. समीर वानखेड़े ने ये केस सीरीज में उनकी छवि को गलत तरीके से दर्शाने और सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर दिखाने को लेकर किया है.
