Advertisement
trendingNow13059539
Hindi Newsबॉलीवुडये होना ही था...तीन शादी और दो तलाक, पंकज कपूर से रिश्ता टूटने पर बोलीं नीलिमा अजीम- नहीं है कोई रिग्रेट

'ये होना ही था...'तीन शादी और दो तलाक, पंकज कपूर से रिश्ता टूटने पर बोलीं नीलिमा अजीम- नहीं है कोई रिग्रेट

Neelima Azeem ने पंकज कपूर से तलाक को लेकर कई साल बाद चुप्पी तोड़ी. नीलिमा ने बताया कि उन्हें किसी भी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है. एक्ट्रेस का ये बयान वायरल हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहिद, नीलिम, ईशान और पंकज कपूर
शाहिद, नीलिम, ईशान और पंकज कपूर

Neelima Azeem On Divorce Pankaj Kapur: शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की मां नीलिमा अजीम ने अपने पहले तलाक को लेकर बात की.नीलिमा ने पहली शादी पकंज कपूर, दूसरी राजेश खट्टर और तीसरी शादी रजा अली खान से की थी. पकंज कपूर और नीलिमा का बेटा शाहिद कपूर है जबकि राजेश खट्टर और नीलिमा का बेटा ईशान खट्टर हैं. ऐसे में पंकज से तलाक के कई साल बाद नीलिमा अजीम ने अपने टूटे हुए रिश्ते पर खुलकर बात की. 

ये होना ही था...

नीलिमा और पंकज कपूर की शादी 1970s के दौर में हुई थी. शादी लंबी नहीं चली और कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए. विक्की लालवानी से बात करते हुए नीलिमा ने इस पर खुलकर बात की.एक्ट्रेस ने कहा- 'मुझे ऐसा लगता है कि ये होना ही था. कोई भी अलग होने के लिए शादी नहीं करता है. वो शादी करते हैं ताकि हमेशा साथ रह सकें. मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग इंसान थे. शादी में ऐसा नहीं होता कि क्या किसने क्या किया और क्या हुआ. मुझे लगता है कि शादी में ऐसा होता है कि आप आप अपने मन में कहां हैं और आप अपने जीवन में किस पड़ाव पर हैं. अगर ये इमोशंस एक जैसे नहीं हैं, तो शादी में तालमेल नहीं बैठता.' 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishaan (@ishaankhatter)

Toxic Look: कड़कड़ाती ठंड में नयनतारा ने लगा दिया फायर, ब्लैक हाई थाई स्लिट ड्रेस पहनकर गिराई ऐसी बिजली, पति भी हो गए लट्टू

अकेला छोड़कर मुंबई जाना...

नीलिमा ने आगे कहा हम दोनों का रिश्ता लॉग डिस्टेनरिलेशन रहा. जिसकी वजह से काफी दूरी रही. वो मुंबई में थे और मैं दिल्ली में. मैं ऐसी लड़की थी जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. उस वक्त उन्हें ऐसे अकेला छोड़कर मुंबई जाना सही डिसीजन नहीं था. बाद में शाहिद के बिना. पंकज ने मुझे कभी भी नहीं रोका. वो हमेशा कहते थे कि तुम बहुत टैलेटेंड हो. मैं उस वक्त काफी यंग थी. मुझे अभी कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरे पास शाहिद है. और वैसा ही ईशान के साथ है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Neelima AzeemPankaj Kapur

Trending news

TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार