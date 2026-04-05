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Hindi Newsबॉलीवुडजब ऋषि-नीतू कपूर की शादी में अचानक हुआ कुछ ऐसा… घबरा गया था पूरा परिवार, करिश्मा कपूर ने खोला राज, जिसे सुन दंग रह जाएंगे आप!

जब ऋषि-नीतू कपूर की शादी में अचानक हुआ कुछ ऐसा… घबरा गया था पूरा परिवार, करिश्मा कपूर ने खोला राज, जिसे सुन दंग रह जाएंगे आप!

Neetu Kapoor Rishi Kapoor: हाल ही में करिश्मा कपूर ने एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है, जो नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि शादी के दौरान ऐसा क्या हुआ था, जिससे पूरा परिवार घबरा गया था और फिर....

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:19 AM IST
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Neetu Kapoor Rishi Kapoor Wedding
Neetu Kapoor Rishi Kapoor Wedding

Neetu Kapoor Rishi Kapoor Wedding: हिंदी सिनेमा के सबसे पुराने और मशहूर कपूर खानदान की बेटी और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने हाल ही में एक बड़ा ही दिलचस्प और चौंका देने वाला किस्सा शेयर किया, जो उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है. उन्होंने ये बात सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में बताई. करिश्मा ने अपनी आंटी नीतू सिंह और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की शादी का एक ऐसा पल याद किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. 

ये किस्सा उस समय का है जब शादी में कई बड़े सितारे पहुंचे थे और माहौल काफी शानदार था. करिश्मा कपूर ने बताया कि शादी के दौरान इतनी भीड़ और इतने बड़े-बड़े सितारों को देखकर नीतू सिंह घबरा गई थीं. उन्होंने कहा, ‘एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी कही जाती है कि इतने साले स्टार्स और इतनी भीड़ के बीच नीतू आंटी शादी में बेहोश हो गई थीं. सब बहुत डर गए थे’. इस घटना से पूरा परिवार इतना डर गया था और कुछ समय के लिए पूरा माहौल टेंशन से भर गआ था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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खाने-पीने को लेकर बहुत सख्त हैं नीतू कपूर 

उन्होंने आगे नीतू कपूर की लाइफस्टाइल के बारे में भी बात की. करिश्मा ने बताया कि नीतू कपूर खाने-पीने को लेकर काफी सख्त हैं. उन्होंने कहा, ‘उनको छोटा सा डब्बा हर जगह उनके साथ जाता है. वे बिरयानी भी नहीं खाती’. करिश्मा ने हंसते हुए कहा कि पूरा कपूर परिवार खाने का बहुत शौकीन है, लेकिन नीतू कपूर इस मामले में बिल्कुल अलग हैं. करिश्मा कपूर ने ये भी बताया कि उन्हें बचपन में इस शादी में शामिल होने का मौका मिला था. 

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शादी में जाने का मिला खास मौका

उन्होंने कहा, ‘मैं एक खास बात बता सकती हूं कि मुझे चिंटू अंकल और नीतू आंटी की शादी में शामिल होने का मौका मिला था’. उस समय वे काफी छोटी थीं, लेकिन इतने सारे सितारों को एक साथ देखकर वे बहुत खुश हुई थीं. ये उनके लिए एक यागदार पल गया. उन्होंने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके घर में कई दिग्गज कलाकार रहे हैं. करिश्मा ने बताया, ‘मेरे परिवार में इतने बड़े-बड़े कलाकार हैं कि मैं सबकी फैन हूं’. 

नीतू कपूर की जमकर की तारीफ

खासतौर पर नीतू कपूर को लेकर उन्होंने कहा कि उनका अंदाज और उनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग और खास रही है, जो आज भी लोगों को पसंद आती है. आखिर में करिश्मा ने नीतू कपूर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘वो हमारे परिवार की सबसे बड़ी दिग्गजों में से एक हैं और आज भी मैं उन्हें देखकर सीखती हूं’. इस दौरान करिश्मा कपूर और कोरियोग्राफर गीता कपूर इंडियन आइडल के गोल्डन जुबली एपिसोड में स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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