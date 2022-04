Ranbir Alia Wedding: कपूर खानदान की बहू बनीं आलिया, खूबसूरती देख सास ने उतरी नजर

Neetu Kapoor Ward Off The Evil Eye At Ranbir Alia Wedding: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) शादी के बंधन में बंध चुके हैं. रणबीर आलिया की शादी (Ranbir Alia Wedding) अभिनेता के घर 'वास्तु' (Vastu) में समपन्न हुई. जहां पूरे देश इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरों का इंतजार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट के ब्राइडल लुक (Alia Bhatt Bridal Look) के भी खूब चर्चे हो रहे हैं. अब बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट रणबीर की दुल्हनिया बनने के लिए बेहद खास अंदाज में तैयार हुई हैं.

नीतू कपूर ने उतारी बहू की नजर

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) दुल्हन बनकर इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं कि उनकी सास नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने उन्हें देखते ही सबसे पहले उनकी नजर उतारी है. सास नीतू कूपर और ननद रिद्धिमा कपूर सहानी (Riddhima Kapoor Sahni) शादी से एक रात पहले भी मीडिया के सामने आलिया भट्ट की खूबसूरती को लेकर बात कर चुकी हैं. जहां नीतू कपूर ने शादी की तारीख कंफर्म की थी तो वहीं रिद्धिमा ने आलिया को गुड़िया की तरह खूबसूरत बताया था. ऐसे में आलिया के लुक को देखने के लिए हर किसी की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है.

रिद्धिमा-नीतू का लुक

आलिया और रणबीर की शादी (Alia Ranbir Wedding) में कपूर और भट्ट परिवार ने शिरकत की. रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर (Riddhima Kapoor) और मां नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. नीतू कपूर के लुक की बात करें तो उन्होंने मल्टी कलर का लहंगा पहना है वहीं रिद्धिमा ने गोल्डन कलर का आउटफिट कैरी किया है. मां-बेटी की जोड़ी साथ में बेहद प्यारी लग रही है.

सैफ-करीना का नवाबी अंदाज

रणबीर कपूर की कजिन करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इस शादी में पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के साथ शिरकत करने के लिए पहुंचीं. इस दौरान सैफ-करीना (Saif Kareena) का रॉयल अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस शादी के लिए सैफ-करीना ट्विनिंग करते दिखाई दिए.

शादी की रस्में

आपको बता दें आलिया और रणबीर की शादी की रस्में 13 अप्रैल को शुरू हो गई थीं. मेहंदी फंक्शन में सेलेब्स के पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं. आलिया और रणबीर की शादी की तारीख बीती रात ही उनकी मां नीतू कपूर ने कंफर्म की थी. फोटोग्राफर्स से बातचीत में उन्होंने आलिया की तारीफ की थी और शादी की कंफर्म डेट बताई थी.

