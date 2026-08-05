नेहा भसीन ने भूमि पेडनेकर पर उठाए सवाल, बोलीं- 'चुप रहना सबसे अच्छा है'

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में वीडियो शेयर किया था. इस वीडियों में एक्ट्रेस ने पीएम के खिलाफ नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ की गई अभद्र भाषा को लेकर निंदा की थी. उन्होंने यंग लोगों को सलाह दी है कि वह गलत शब्दों और अभ्रद भाषा का यूज करें बिना गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं. इंटरनेट पर चर्चा तेज हो गई की एक्ट्रेस ने स्टूडेंट की पिटाई, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी को लेकर कोई बात नहीं की थी.
भूमि के लेटेस्ट पोस्ट पर सिंगर नेहा भसीन ने बोला है कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले महिलाओं को गलत तरीके से छू रहे थे अगर उन पुलिस कर्मियों की निंदा की जाती तो भी प्रधानमंत्री मोदी का और ज्यादा सम्मान करती, उनके लिए गालियों के इस्तेमाल से आपत्ति है. पीएम मोदी ने खुद बोला है कि वो बच्चे हैं. पुलिस सुरक्षा और कानून का पालन करने के लिए है. लेकिन वहां कोई जवाबदेही क्यों नहीं है. इसके बाद सिंगर ने बोला कि भूमि पेडनेकर लॉकअप पर भी स्क्रिप्टेड थी और प्रोटेस्ट को लेकर भी, गुडा नहीं है तो चुप रहना बेस्ट है बहन
हाल ही में भूमि ने एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा की थी. उन्होंने बोला था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे हमारे देश के यंग लोग बोल रहे हैं. हमारे देश के युवा इस तरह से बात नहीं करते, यार. हम उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं जो देश के सबसे ऊंचे पद पर है.
एक्ट्रेस ने आगे बोला केवल पद की बात नहीं है क्या हम कभी अपने बड़ों के बारे में इस तरह की बात करेंगे. क्या हमें अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वीडियो में एक्ट्रेस ने बोला कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है. यह गलत है इससे मुझे काफी बुरा लगा. इस वजह से मैं इस मुद्दे को उठाना चाहती थी. कोई भी देश तब प्रगति करता है जब सब मिलकर काम करते हैं. सब लोग अपनी कमियों को साथ-साथ खूबियों पर चर्चा करें. हमारी संस्कृति और मूल्य प्रणाली हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे भटकना नहीं चाहिए. ऐसे में हम सही बात को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे.