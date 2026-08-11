'सिर्फ S** बिकता है या शाहरुख खान ', नेहा धूपिया के आइकॉनिक डायलॉग पर SRK ने दिया था ऐसा रिएक्शन; आज भी किंग खान के सामने होती हैं नर्वस

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया की फिल्म 'जूली' का चर्चित डायलॉग 'सिर्फ सेक्स या शाहरुख खान बिकता है' आज भी अक्सर सुर्खियों में रहता है. इस बयान ने एक समय शाहरुख खान का ध्यान भी अपनी ओर खींचा था. अब नेहा धूपिया ने इस पुराने डायलॉग को लेकर खुलकर बात की है.
हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात की है. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि वह इसकी वजह से आज भी किंग खान के सामने जाते हुए नर्वस हो जाती हैं. नेहा के इस खुलासे के बाद एक बार फिर उनका यह पुराना बयान चर्चा में आ गया है.
बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने कहा, 'असल में ऐसा नहीं है. मैं हमेशा से शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन रही हूं. मैंने उनसे कई बार बातचीत की होगी.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैंने उन्हें असल जिंदगी में कई बार देखा होगा और आज भी, जब मैं उन्हें देखती हूं तो मेरे अंदर का फैन उत्साहित हो जाता है. लेकिन मैंने उस भावना को सामान्य मान लिया है. मैं खुद से कहती हूं, 'चलो नेहा, तुम यह कर सकती हो और उनसे बात कर सकती हो.' मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है कि मैं उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूं.'
नेहा ने अपने डायलॉग पर शाहरुख खान के रिएक्शन को याद करते हुए बताया, 'जब मैंने वह बात कही थी, तो एक अखबार ने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे मेरे बयान पर कमेंट करने को कहा गया था. तब उन्होंने कहा था कि 'नेहा धूपिया बहुत समझदार लड़की हैं, जिन्होंने ऐसा कहा!' मेरे पास आज भी उस अखबार की कटिंग मौजूद है.'
उन्होंने आगे कहा, 'तो, उन्होंने जवाब दिया और मेरी तारीफ का जवाब तरीफ से ही दिया. मुझे लगा, 'शाहरुख ने मेरी तारीफ की है. बस, हो गया. अब मैं अपना सामान समेटकर जा सकती हूं.'
एक्ट्रेस ने बताया कि आज भी जब वह SRK को देखती हैं, तो बेझिझक उनके पास जाकर 'हाय' कहती हैं. उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं शायद पार्टी में उनके आस-पास घूमती रहूंगी. आप जानते ही हैं कि जब आप फैन होते हैं तो ऐसा ही करते हैं!' एक्ट्रेस कहती हैं, मैं आज भी थोड़ी नर्वस हो जाती हूं. नेहा धूपिया वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में '52 ब्लू' में नजर आईं, जिसका प्रीमियर हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ मेलबर्न (IFFM) में हुआ था.