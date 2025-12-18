Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड‘गाली दो या प्यार, बस व्यूज बढ़ाओ’, नेहा के लॉलीपॉप कैंडी शॉप पर टोनी कक्कड़ ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बहुत मजा आ रहा...

‘गाली दो या प्यार, बस व्यूज बढ़ाओ’, नेहा के 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' पर टोनी कक्कड़ ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बहुत मजा आ रहा...'

Tony Kakkar on Lollipop Song Controversy: 37 साल की नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ का हर गाना आते ही छा जाता है. लेकिन हाल ही में रिलीज हुए गाने को काफी हेट मिल रहा है. भारी ट्रोलिंग होने के बीच नेहा के भाई टोनी कक्कड़ का रिएक्शन सामने आया है. 

Dec 18, 2025, 10:53 PM IST
नेहा के गाने 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' पर विवाद
नेहा के गाने 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' पर विवाद

Tony Kakkar on Lollipop Song Controversy: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ का हाल हील में लेटेस्ट गाना 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' रिलीज हुआ है. 2 मिनट 31 सेकंड का ये गाना लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि लोग इसे बार-बार प्ले करके देख रहे हैं. इसी बीच गाने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया. इस गाने के लिरिक्स और वीडियो ने लोगों को आहत किया है, जिसके चलते इसपर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. नेहा और टोनी के इस गाने के लोगों से काफी गुस्सा हो गए हैं. इस पर अब भाई टोनी ने लोगों को जवाब दिया है. 

टोनी कक्कड़ ने शेयर किया वीडियो 
नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में टोनी कक्कड़ कह रहे हैं 'मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में. पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो थोड़ा हो ही, लेकिन बहुत बड़ी ऑडियंस है क्या करें. बिजनेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते. गाने जैसे 'कोई अपना होगा' और 'ये जिंदगी बता दें' को बनाने में जो पैसा लगता है वो इन्ही वीडियोज से आता है यारों.'

'गाली दो, प्यार दो जो मर्जी करो....'
टोनी कक्कड़ ने वीडियो में आगे कहा 'धन्यवाद करो दो वायरल वैसे तो हो ही गया है. बात करो, गाली दो, प्यार दो जो मर्जी करो, लेकिन बस इस गाने की वीडियो पर व्यूज ला दो.' टोनी कक्कड़ का ये बयान सुन ट्रोलर्स भी भड़क गए हैं और लगातार गाने को अश्लील, गंदा और बेहूदा जैसे शब्द इस्तेमाल कर ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भले ही ये सॉन्ग वायरल हो रहा है, लेकिन इसे पसंद नहीं किया जा रहा है. कईयों ने इसे K-Pop म्यूजिक की फर्स्ट कॉपी कहा है. 

'इसकी घटिया हरकतें...' 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाने में नेहा कक्कड़ का अश्लील डांस देख भड़कीं मालिनी अवस्थी,लगा दी लताड़

सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी किया नेहा को ट्रोल 
बीते दिन मशहूर सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी नेहा और इंडियन आइडल के मेकर्स को ट्रोल किया है. मालिनी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया है. पोस्ट में मालिनी ने लिखा कि गाने 'लॉलीपॉप' में नेहा कक्कड़ ने जो डांस स्टेप्स किए हैं, वो न केवल चीप हैं बल्कि हद से ज्यादा गिरे हुए हैं. इससे पहले भी नेहा और टोनी कक्कड़ के कई गाने लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. 

