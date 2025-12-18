'इसकी घटिया हरकतें...' 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाने में नेहा कक्कड़ का अश्लील डांस देख भड़कीं मालिनी अवस्थी,लगा दी लताड़

Neha Kakkar Lollipop Candyshop Song: नेहा कक्कड़ का जब से 'लॉलीपॉप कैंडीशॉप' गाना रिलीज हुआ है यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के बोल लोगों को बेहतरीन लग रहे हैं और लोग बार-बार इसे प्ले करके देख रहे हैं. दूसरी तरफ इसमें नेहा कक्कड़ का डांस कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतरा, और वो इसे अश्लील बताते हुए नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ को ट्रोल कर रहे हैं. नेहा के इस डांस को देखकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी भड़क गई हैं. इन्होंने एक्स पर नेहा कक्कड़ के डांस और 'इंडियन आइडल' के मेकर्स से कई तीखे सवाल पूछे हैं.

नेहा कक्कड़ पर भड़कीं मालिनी अवस्थी

फोक सिंगर मालिनी अवस्थी का इंडस्ट्री में काफी नाम है. उनके गाने और आवाज लोगों को खूब भाती है. ऐसे में नेहा कक्कड़ का लेटेस्ट 'कैंडी शॉप' गाना देखने के बाद मालिनी अवस्थी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. लोक गायिका ने एक्स पर लिखा- 'सोनी टीवी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो किस आधार पर इतने साले से नेहा कक्कड़ को बतौर जज के रूप में साइन करते रहे हैं?'

Sony TV @SonyTV should be answerable as to why Neha kakkad was imposed as a judge for #IndianIdol for so many years!! You r showcasing young innocent talents on your channel and any reality show judge is supposed to be the role model for them ! ! Neha kakkad and her absolutely… https://t.co/HBJaOzXfKK — मालिनी अवस्थी Malini Awasthi (@maliniawasthi) December 16, 2025

घटिया हरकतें...

आगे लिखा- 'शो में मासूम बच्चे टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं. आप लोग नेहा जैसे लोगों को जज के तौर पर रखते हैं. इन बच्चों के सामने ऐसे जज होने चाहिए जो समाज के रोल मॉडल हों. नेहा कक्कड़ और उनकी अपमानजनक घटिया हरकतें निंदनीय हैं.'

लोगों के निशाने पर गाना और डांस

सिर्फ मालिनी अवस्थी ही नहीं, कई और लोग भी नेहा कक्कड़ के इस डांस और गाने को देखकर गुस्सा हो गए हैं. यहां तक कि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए ये तक कह दिया कि 'ये संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही हैं'. इसके अलावा भी काफी बातें उन्हें लेकर बोलीं जा रही हैं. हालांकि इसे लेकर ना तो नेहा और ना ही उनके भाई टोनी का कोई रिएक्शन सामने आया है.

2 मिनट 31 सेकेंड का बवाली गाना

नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का ये 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाना 2 मिनट 31 सेकेंड का है. जिसे नेहा और टोनी ने गाया है और प्रोड्यूस टोनी ने किया है. इस गाने में नेहा ने कुछ ऐसे डांस स्टेप्स किए है जिसे लोग अश्लील बता रहे हैं. जिसके बाद से दोनों भाई-बहन खूब ट्रोल हो रहे हैं.