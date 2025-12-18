Advertisement
trendingNow13045358
Hindi Newsबॉलीवुडइसकी घटिया हरकतें... लॉलीपॉप कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ का अश्लील डांस देख भड़कीं मालिनी अवस्थी,लगा दी लताड़

'इसकी घटिया हरकतें...' 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाने में नेहा कक्कड़ का अश्लील डांस देख भड़कीं मालिनी अवस्थी,लगा दी लताड़

Neha Kakkar के Lollipop Candyshop गाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. जहां यूट्यूब पर इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं तो ये जमकर ट्रोल भी हो रही हैं.वहीं लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी नेहा के इस अश्लील डांस को लेकर 'इंडियन आइडल' मेकर्स से कई तीखे सवाल पूछे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मालिनी अवस्थी और नेहा कक्कड़
मालिनी अवस्थी और नेहा कक्कड़

Neha Kakkar Lollipop Candyshop Song: नेहा कक्कड़ का जब से 'लॉलीपॉप कैंडीशॉप' गाना रिलीज हुआ है यूट्यूब पर  लगातार ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के बोल लोगों को बेहतरीन लग रहे हैं और लोग बार-बार इसे प्ले करके देख रहे हैं. दूसरी तरफ इसमें नेहा कक्कड़ का डांस कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतरा, और वो इसे अश्लील बताते हुए नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ को ट्रोल कर रहे हैं. नेहा के इस डांस को देखकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी भड़क गई हैं. इन्होंने एक्स पर नेहा कक्कड़ के डांस और 'इंडियन आइडल' के मेकर्स से कई तीखे सवाल पूछे हैं.

नेहा कक्कड़ पर भड़कीं मालिनी अवस्थी

फोक सिंगर मालिनी अवस्थी का इंडस्ट्री में काफी नाम है. उनके गाने और आवाज लोगों को खूब भाती है. ऐसे में नेहा कक्कड़ का लेटेस्ट 'कैंडी शॉप' गाना देखने के बाद मालिनी अवस्थी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. लोक गायिका ने एक्स पर लिखा- 'सोनी टीवी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो किस आधार पर इतने साले से नेहा कक्कड़ को बतौर जज के रूप में साइन करते रहे हैं?'

Add Zee News as a Preferred Source

घटिया हरकतें...

आगे लिखा- 'शो में मासूम बच्चे टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं. आप लोग नेहा जैसे लोगों को जज के तौर पर रखते हैं. इन बच्चों के सामने ऐसे जज होने चाहिए जो समाज के रोल मॉडल हों. नेहा कक्कड़ और उनकी अपमानजनक घटिया हरकतें निंदनीय हैं.'

लोगों के निशाने पर गाना और डांस
सिर्फ मालिनी अवस्थी ही नहीं, कई और लोग भी नेहा कक्कड़ के इस डांस और गाने को देखकर गुस्सा हो गए हैं. यहां तक कि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए ये तक कह दिया कि 'ये संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही हैं'. इसके अलावा भी काफी बातें उन्हें लेकर बोलीं जा रही हैं. हालांकि इसे लेकर ना तो नेहा और ना ही उनके भाई टोनी का कोई रिएक्शन सामने आया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Kakkar (@nehakakkar)

2 मिनट 31 सेकेंड का वो गाना, जो आते ही बना सबका फेवरेट, पर नेहा कक्कड़ का अश्लील डांस देख भड़के लोग, बोले- ये घटिया बेशर्म और...

2 मिनट 31 सेकेंड का बवाली गाना
नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का ये 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाना 2 मिनट 31 सेकेंड का है. जिसे नेहा और टोनी ने गाया है और प्रोड्यूस टोनी ने किया है. इस गाने में नेहा ने कुछ ऐसे डांस स्टेप्स किए है जिसे लोग अश्लील बता रहे हैं. जिसके बाद से दोनों भाई-बहन खूब ट्रोल हो रहे हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Neha kakkarMalini Awasthi

Trending news

मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
ram v sutar
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी