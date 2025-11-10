Advertisement
साइबर फ्रॉडर्स ने बनाया एक्ट्रेस Neha Kakkar को चेहरा, मुंबई में हुआ लाखों का घोटाला, पुलिस ने फाइल की एफआईआर

Celebrity Name Scam : आजकल कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नाम लेकर किसी से पैसे लूटना या धोखाधड़ी करना बहुत आम हो चुका है. वहीं हाल ही में इस स्कैम में इस बार सिंगर नेहा कक्कड़ का नाम शामिल किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए का घोटाला किया गया है. वहीं पुलिस ने इसकी जांच तेजी से शुरु कर दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:10 AM IST
ऑनलाइन फ्रॉड में बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और हर तरह इस धोखाधड़ी की बात चल रही है. दरअसल FXOnet नाम की एक फेक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नेहा कक्कड़ के नाम का दुरुपयोग कर मुंबई के एक वकील से 5 लाख रुपए की ठगी की है. सिंगर का नाम गलत तरह और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने पर मुंबई पुलिस ने साइबर अपराध और फर्जी प्रचार के तहत जांच शुरु कर दी है. 

इस फेक कंपनी ने नेहा कक्कड़ के नाम पर किया स्कैम
मुंबई पुलिस की एफआईआर के अनुसार, वकील मोहम्मद हुसैन सैयद, जो कि वर्ली के बीडीडी चॉल में रहती हैं, जून, 2025 में एक फर्जी प्रचार और वीडियो मिला. इन वीडियो और प्रचार में सिंगर नेहा कक्कड़ को FXOnet के एम्बेसडर के रुप में दिखाया गया था, जिसमें एक लीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया. वहीं सेलिब्रिटी एसोसिएशन के चक्कर में वकील ने इस फेक कंपनी की टीम से कांटेक्ट किया, जिसमें उनकी बात एक विजय और जिमी नाम के इंसान से हुई. इन दोनों व्यक्ति ने वकील से कंपनी की ओर से जूम मीटिंग और ईमेल कर बात की. 

 

धोखा कर लूटे लाखों 
धोखाधड़ी करने वाले इन दोनों शख्स ने वकील सैयद को उसके नाम से एक ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए कहा और वो राजी हो गए, जिसमें उन्होंने उच्च रिटर्न का वादा किया और उसे टेलीग्राम पर कंपनी की पॉलिसी भी भेजीं. इस पॉलिसी को सच मानते हुए, उसने 18 जून से 9 अक्टूबर, 2025 के बीच अपने एचडीएफसी बैंक खाते से राजेश कन्नन इंडिया इम्पेक्स ट्रेडिंग कंपनी और वीपीआई 361 बीपीसीओएम जैसे नामों के तहत कई खातों में ₹5,02,025 पैसे ट्रांसफर कर दिए. लेकिन जब कोई फायदा या रिफंड नहीं मिला, तो वकील सैयद को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और फिर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

