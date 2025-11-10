साइबर फ्रॉडर्स ने बनाया एक्ट्रेस Neha Kakkar को चेहरा, मुंबई में हुआ लाखों का घोटाला, पुलिस ने फाइल की एफआईआर

ऑनलाइन फ्रॉड में बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और हर तरह इस धोखाधड़ी की बात चल रही है. दरअसल FXOnet नाम की एक फेक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नेहा कक्कड़ के नाम का दुरुपयोग कर मुंबई के एक वकील से 5 लाख रुपए की ठगी की है. सिंगर का नाम गलत तरह और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने पर मुंबई पुलिस ने साइबर अपराध और फर्जी प्रचार के तहत जांच शुरु कर दी है.

इस फेक कंपनी ने नेहा कक्कड़ के नाम पर किया स्कैम

मुंबई पुलिस की एफआईआर के अनुसार, वकील मोहम्मद हुसैन सैयद, जो कि वर्ली के बीडीडी चॉल में रहती हैं, जून, 2025 में एक फर्जी प्रचार और वीडियो मिला. इन वीडियो और प्रचार में सिंगर नेहा कक्कड़ को FXOnet के एम्बेसडर के रुप में दिखाया गया था, जिसमें एक लीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया. वहीं सेलिब्रिटी एसोसिएशन के चक्कर में वकील ने इस फेक कंपनी की टीम से कांटेक्ट किया, जिसमें उनकी बात एक विजय और जिमी नाम के इंसान से हुई. इन दोनों व्यक्ति ने वकील से कंपनी की ओर से जूम मीटिंग और ईमेल कर बात की.

धोखा कर लूटे लाखों

धोखाधड़ी करने वाले इन दोनों शख्स ने वकील सैयद को उसके नाम से एक ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए कहा और वो राजी हो गए, जिसमें उन्होंने उच्च रिटर्न का वादा किया और उसे टेलीग्राम पर कंपनी की पॉलिसी भी भेजीं. इस पॉलिसी को सच मानते हुए, उसने 18 जून से 9 अक्टूबर, 2025 के बीच अपने एचडीएफसी बैंक खाते से राजेश कन्नन इंडिया इम्पेक्स ट्रेडिंग कंपनी और वीपीआई 361 बीपीसीओएम जैसे नामों के तहत कई खातों में ₹5,02,025 पैसे ट्रांसफर कर दिए. लेकिन जब कोई फायदा या रिफंड नहीं मिला, तो वकील सैयद को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और फिर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई.