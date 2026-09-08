'अंगूर खट्टे हैं...', नेहा कक्कड़ के जाते ही औंधे मुंह गिरी 'इंडियन आइडल' की टीआरपी, सिंगर ने खुद किया बड़ा खुलासा

Neha Kakkar On Leaving Indian Idol: मशहूर बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी जादुई आवाज और सुपरहिट गानों से करोड़ों दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. उनके कई गानों ने यूट्यूब पर सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. फिल्मों में धमाल मचाने के साथ-साथ नेहा लंबे समय तक सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' की जज और होस्ट के रूप में जुड़ी रहीं.
हालांकि, अब वह 'इंडियन आइडल' शो से दूरी बना चुकी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में नेहा ने इस लोकप्रिय शो को छोड़ने की असली वजह का खुलासा किया और बताया कि शो से उन्हें बेहद लगाव है, लेकिन वह जीवन में नई चीजें तलाशना चाहती हैं.
नेहा कक्कड़ ने साफ किया कि 'इंडियन आइडल' को छोड़ने का निर्णय पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत फैसला था. उन्होंने खुद मेकर्स से इस बारे में बात की थी. शो के मेकर्स उन्हें जज के तौर पर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और उनका कहना था कि वे नेहा के बिना शो की कल्पना भी नहीं कर सकते. लेकिन लगातार 5 सालों तक शो का हिस्सा रहने के कारण नेहा को महसूस हुआ कि वे एक ही चीज बार-बार दोहरा रही हैं. बदलाव पसंद होने के कारण उन्होंने शो से ब्रेक लेने का मन बनाया, हालांकि उन्होंने भविष्य में वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है.
दरअसल, 'टाइम्स नाउ' को दिए इंटरव्यू के दौरान जब नेहा से जजेस के शो छोड़ने और टीआरपी में गिरावट को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया. नेहा ने कहा कि उनके जाने के बाद से ही शो का फेम और टीआरपी गिर गई है, क्योंकि जब तक वह शो का हिस्सा थीं, तब तक इसकी टीआरपी शीर्ष पर थी. उन्होंने आलोचकों पर निशाना साधते हुए मुहावरे का इस्तेमाल किया और कहा कि 'अंगूर न मिलें तो वो खट्टे लगते हैं'. इसके अलावा, उन्होंने शो के स्क्रिप्टेड होने के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि लोगों की असल जिंदगी और उनके कड़े संघर्ष कभी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकते.
नेहा ने आगे कहा कि वे सभी एक बेहद शालीन और साधारण भारतीय बैकग्राउंड से आते हैं. जब वे छोटे शहरों से संघर्ष करके आए कंटेस्टेंट्स की भावुक और दर्द भरी कहानियां सुनती हैं, तो उनके आंसू निकलना पूरी तरह से स्वाभाविक है. नेहा ने गर्व से कहा कि उन्होंने शो को कई ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट सीजन्स दिए हैं. अब जबकि वह इस शो का हिस्सा नहीं हैं और शो की टीआरपी पहले जैसी नहीं रही, तो इसमें वे कुछ नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अब नई चीजों और नए अनुभवों को हासिल करने पर केंद्रित है.