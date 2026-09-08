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'अंगूर खट्टे हैं...', नेहा कक्कड़ के जाते ही औंधे मुंह गिरी 'इंडियन आइडल' की टीआरपी, सिंगर ने खुद किया बड़ा खुलासा

Neha Kakkar On Leaving Indian Idol: मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने आखिरकार 'इंडियन आइडल' छोड़ने का राज खोला है. इस दौरान उन्होंने शो की टीआरपी गिरने और शो के स्क्रिप्टेड होने के दावों पर खुलकर जवाब दिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 08, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:53 PM IST
'अंगूर खट्टे हैं...', नेहा कक्कड़ के जाते ही औंधे मुंह गिरी 'इंडियन आइडल' की टीआरपी, सिंगर ने खुद किया बड़ा खुलासा

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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