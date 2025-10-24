Bigg Boss 19 में नेहल-बसीर की नजदीकियों से खफा बसीर की मां, बोलीं- मुझे बुरा लग रहा

Bigg Boss 19 में नेहल और बसीर के बीच की नजदीकियां बसीर की मां को खटक रही है. ऐसे में बसीर की मां ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में नेहल को खूब सुनाया.
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' में घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया. अभिषेक और अशनूर की दोस्ती को देखने के बाद घर में एक और लव बर्ड बन गया है. वो बसीर और नेहल है. इन दिनों ये दोनों घर में एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कपल जैसा बर्ताव कर रहे हैं. लेकिन, दोनों की ये नजदीकी बसीर की मां को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. वो काफी खफा हैं.
नेहल की नजदीकियों से नाराज बसीर की मां
विरल भयानी को दिए इंटरव्यू में बसीर की मां अफशान खान ने कहा- 'बसीर और नेहल जिस फ्रेंड है. उन दोनों की मुलाकात घर के बाहर कई बार हुई है. बसीर की मां ने इन दोनों के बीच के किसी भी लव एंगल को नकारा है और कहा कि ये सब नेहल का गेम प्लान है.'
वो गेम के लिए कर रही
अफशान ने कहा- 'पहले नेहल की फरहाना से दोस्ती हुई और उसका हाल तो सबने देखा. उसने बसीर को लेकर भी फरहाना को कहा था. तो अब आप ही बताइए कि वो घर में दोस्ती भी गेम के लिए कर रही है तो कैसे वो बसीर के साथ रिलेशनशिप में है.'
बुरा लग रहा...
'इतना जरूर है कि नेहल और बसीर अच्छे दोस्त हैं. फरहाना के साथ जो भी फाइट हुई वो सब नेहल ने प्लांट की थी. बसीर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. अगर मैं शो में जाऊंगी को आमने-सामनेये बात कहूंगी. मुझे बहुत तकलीफ और बुरा लग रहा है बसीन के लिए. लोग उसकी मासूमियत का गलत फायदा उठा लेते हैं. फरहाना और नेहल दोनों ने उसके साथ गलत किया है. बसीर का दिल बहुत अच्छा है. लेकिन, गेम के एंगल से देखे तो ये ना तो उसके लिए अच्छा और ना ही किसी और के लिए.'आपको बता दें, इस बार घर से बेघर होने के लिए चार लोग नॉमिनेट हुए हैं. जिसमें नेहल और बसीर के अलावा प्रणित और गौरव खन्ना है.
