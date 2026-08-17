'लिप्स सूज जाते थे, शरीर पर निशान पड़ जाते थे', नेहल वडोलिया ने क्यों छोड़ी बोल्ड इंडस्ट्री?

Actress Quit Bold Industry: फिल्मों या वेब सीरीज में बोल्ड सीन्स देना आज आम बात है. हालांकि, ओटीटी पर कई बार हद पार कर दी जाती है. ऐसे में हाल ही में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो की एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने बोल्ड सीन और इंटीमेट सीन्स को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में नेहल ने इन सीन्स की शूटिंग के दौरान होने वाली परेशानियों का खुलासा किया है.
कभी टीवी एक्ट्रेस रहीं नेहल वडोलिया ने अपने करियर में कई बोल्ड शोज और फिल्में की हैं, लेकिन अब उन्होंने इस इंडस्ट्री से पूरी तरह तौबा कर ली है. हाल ही में 'टॉक विद मावेंद्र' पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अब बोल्ड प्रोजेक्ट्स करना बंद कर दिया है और वह स्प्रिचुअलिटी की राह पर हैं. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि सीन्स कैसे शूट होते हैं.
नेहल ने बताया कि उनकी आखिरी बोल्ड सीरीज 'इमली' की शूटिंग वृंदावन में हुई थी. शूटिंग खत्म होने के बाद पूरी टीम ने ड्रिंक की और बियर पीने के बाद उन्होंने चिकन (नॉनवेज) खाया, जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानती हैं. इस घटना के बाद उन्हें जो पछतावा हुआ, उसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी.
नेहल ने पॉडकास्ट में बताया कि बोल्ड सीन्स कैसे शूट किए जाते हैं और इसे करने के दौरान या फिर उसके बाद एक्ट्रेस को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एक्ट्रेस ने बताया, 'बोल्ड और इंटीमेट सीन्स को करते वक्त एक्ट्रेस का कम्फर्ट होना बहुत जरूरी होता है. इसी वजह से ऐसे सीन का हमेशा ही डायलॉग वाले सीन पहले करती हूं, क्योंकि बोल्ड सीन्स के बाद लिप्स सूज जाते हैं.'
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि ये सीन्स मजे से शूट नहीं होते. ऐसे सीन में जो स्क्रिप्ट पर लिखा है, वैसा ही होगा. अगर आपको लगता है कि ऐसे सीन करने में फीलिंग आती है, तो ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्शन दी जाती है. कोशिश होती है कि ऐसे सीन्स 1 ही टेक में हों तो बेहतर है. यही नहीं, बोल्ड सीन्स करने के बाद बॉडी पर कई तरह के निशान भी आ जाते हैं. एक्टर्स ये सीन्स करने में अनकंफर्टेबल होते हैं.'
जामनगर की रहने वाली नेहल भगवान कृष्ण की भक्त हैं और पिछले कई सालों से प्रेमानंद महाराज में गहरी आस्था रखती हैं. उन्होंने बताया कि वह एक एनिमल लवर हैं और उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि वह एक जानवर को प्यार और दूसरे को खा कैसे सकती हैं, जिसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे नॉनवेज और यहां तक कि अंडा भी छोड़ दिया.
नेहल ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का जिक्र करते हुए बताया कि एक समय वह परिवार से अलग हो गई थीं और उनका ब्रेकअप भी हो गया था. उस दौरान उनके पास न काम था और न ही पैसे, जिसकी वजह से वह इतनी टूट चुकी थीं कि उन्हें सुसाइड (आत्महत्या) के ख्याल आने लगे थे. अब वह हर साल कुछ न कुछ त्याग करती हैं और मोक्ष को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानती हैं.
एक्ट्रेस ने बताया कि साढ़े 4 साल पहले बोल्ड इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अब नेहल अपनी आजीविका के लिए इंस्टाग्राम और एक खास ऐप का सहारा लेती हैं. इस ऐप के जरिए फैंस उनसे बात कर सकते हैं, जिसके लिए वह 5 मिनट के 3000 रुपये और 10 मिनट के 5000 रुपये चार्ज करती हैं. उन्होंने साफ किया है कि वहां किसी भी तरह की अश्लील बात करने पर वह तुरंत फोन काट देती हैं.
प्यार के मामले में पुराने कड़वे अनुभवों के कारण नेहल को अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं होता. वह शादी के कॉन्सेप्ट और अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें अपना कंफर्ट और अपनी आजादी सबसे ज्यादा प्यारी है.