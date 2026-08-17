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'लिप्स सूज जाते थे, शरीर पर निशान पड़ जाते थे', नेहल वडोलिया ने क्यों छोड़ी बोल्ड इंडस्ट्री?

Actress Quit Bold Industry: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने हाल ही में बोल्ड इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजहों का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि बोल्ड और इंटीमेट सीन्स शूट करने के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. उनकी आखिरी बोल्ड सीरीज 'इमली' की शूटिंग वृंदावन में हुई थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:23 PM IST
'लिप्स सूज जाते थे, शरीर पर निशान पड़ जाते थे', नेहल वडोलिया ने क्यों छोड़ी बोल्ड इंडस्ट्री?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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