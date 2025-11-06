क्या हो जाएगा 4 साल की शादी का अंत? ‘बिग बॉस 17’ के लव बर्ड्स नील–ऐश्वर्या ने लिया अलग होने का फैसला? कपल ने फाइल किया तलाक!

सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 17’ और टीवी के फेवरेट कपल नील भट्ट- ऐश्वर्या शर्मा के बीच काफी लंबे समय से दूरियां देखने को मिल रही हैं, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हैं. वहीं दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया या किसी इवेंट्स पर साथ में नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कि सभी के लिए काफी शॉकिंग था. इन सभी चीजों की बीच, ये खबर सुनने में आ रही है कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और कोर्ट में डिवोर्स को फाइल कर दिया है.

ऑफिशियली डायवोर्स फाइल कर दिया?

खबरों के अनुसार नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपनी 4 साल की शादी का अंत करते हुए अब ऑफिशियली डिवोर्स फाइल कर दिया है और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी. लेकिन इस बात की पक्की जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ना ही दोनों कलाकारों द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है. वहीं दोनों कलाकार इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं और लगातार इन सवालों को इग्नोर कर रहे हैं.

ऐश्वर्या ने दी थी सफाई

नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाकात टीवी सीरियल ‘गुम हैं किसी के प्यार में’ के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया. वहीं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने साल 2021 में सात फेरे ले लिए. ‘बिग बॉस 17’ से पहले दोनों कलाकार शो ‘स्मार्ट जोड़ी’ में नजर आए थे. वहीं तलाक की खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल होते देख एक्ट्रेस ने अपनी छुप्पी को तोड़ते हुए कुछ समय पहले कहा था कि ‘मैं काफी लंबे समय से छुप हूं इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं बल्कि मैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रही हूं, मगर कुछ लोग अब भी लगातार नेगेटिव बोले जा रहे हैं. मैं अपने नाम का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए नहीं होने दूंगी, मेरी लाइफ आपके लिए कंटेंट नहीं है.’ अब इन वायरल हो रहीं तलाक की खबरें कितनी सच हैं ये तो नहीं जानते. लेकिन दोनों कलाकारों के फैंस इन खबरों से परेशान हैं और दोनों को फिर से साथ में देखना चाहते हैं.