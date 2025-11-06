Advertisement
trendingNow12991382
Hindi Newsटीवी

क्या हो जाएगा 4 साल की शादी का अंत? ‘बिग बॉस 17’ के लव बर्ड्स नील–ऐश्वर्या ने लिया अलग होने का फैसला? कपल ने फाइल किया तलाक!

Neil Bhatt-Aishwarya Sharma:बिग बॉस 17’ एक्स कंटेस्टेंट्स और टीवी कपल नील भट्ट- ऐश्वर्या शर्मा के रिश्ते में काफी समय से दरार देखने को मिल रही है और खबरों के मुताबिक दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. लेकिन आज उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है. आइए जानते हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या हो जाएगा 4 साल की शादी का अंत? ‘बिग बॉस 17’ के लव बर्ड्स नील–ऐश्वर्या ने लिया अलग होने का फैसला? कपल ने फाइल किया तलाक!

सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 17’ और टीवी के फेवरेट कपल नील भट्ट- ऐश्वर्या शर्मा के बीच काफी लंबे समय से दूरियां देखने को मिल रही हैं, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हैं. वहीं दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया या किसी इवेंट्स पर साथ में नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कि सभी के लिए काफी शॉकिंग था. इन सभी चीजों की बीच, ये खबर सुनने में आ रही है कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और कोर्ट में डिवोर्स को फाइल कर दिया है. 

ऑफिशियली डायवोर्स फाइल कर दिया?
खबरों के अनुसार नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपनी 4 साल की शादी का अंत करते हुए अब ऑफिशियली डिवोर्स फाइल कर दिया है और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी. लेकिन इस बात की पक्की जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ना ही दोनों कलाकारों द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है. वहीं दोनों कलाकार इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं और लगातार इन सवालों को इग्नोर कर रहे हैं. 

ऐश्वर्या ने दी थी सफाई 
नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाकात टीवी सीरियल ‘गुम हैं किसी के प्यार में’ के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया. वहीं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने साल 2021 में सात फेरे ले लिए. ‘बिग बॉस 17’ से पहले दोनों कलाकार शो ‘स्मार्ट जोड़ी’ में नजर आए थे. वहीं तलाक की खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल होते देख एक्ट्रेस ने अपनी छुप्पी को तोड़ते हुए कुछ समय पहले कहा था कि ‘मैं काफी लंबे समय से छुप हूं इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं बल्कि मैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रही हूं, मगर कुछ लोग अब भी लगातार नेगेटिव बोले जा रहे हैं. मैं अपने नाम का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए नहीं होने दूंगी, मेरी लाइफ आपके लिए कंटेंट नहीं है.’ अब इन वायरल हो रहीं तलाक की खबरें कितनी सच हैं ये तो नहीं जानते. लेकिन दोनों कलाकारों के फैंस इन खबरों से परेशान हैं और दोनों को फिर से साथ में देखना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

neil bhatt and aishwarya sharma files for divorce

Trending news

वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का