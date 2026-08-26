नेपाल में बाढ़ का कहर, मदद को आगे आए सोनू सूद; बोले- 'आप अकेले नहीं हैं'

नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है. भोटेकोशी नदी किनारे इलाके में आई आपदा में कई जानें चली गई हैं, वहीं कई लोग लापता हैं, जिसमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. पड़ोसी देश के इस मुश्किल समय में बॉलीवुड एक्टर सोनू सुद ने पोस्ट शेयर किया है.
सोनू सुद ने एक्स पर नेपाल में आई तबाही को देखते हुए लिखा- नेपाल, तुम अकेले नहीं हो. हम तुम्हारे लिए भोजन, आश्रय और दोबारा खड़े होने में मदद लेकर आ रहे हैं. सोनू सूद के इस संदेश में मुश्किल की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े होने और राहत व पुनर्निर्माण में सहयोग का भरोसा साफ नजर आया.
सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने जिस तरह नेपाल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. लोगों ने उनके ट्विट पर कमेंट करते हुए लिखा- आपका ये जज्बा दिल छू लेने वाला है, मुश्किल समय में किसी के साथ खड़ा होना ही इंसानियत है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा सोनू सूद सर आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है. संकट के समय नेपाल के साथ खड़े रहना और मदद का हाथ बढ़ाना काफी प्रेरणादायक है.
Nepal, you are not alone.
We are coming with food, shelter and the strength to help you rebuild.
— sonu sood (@SonuSood) August 26, 2026
सोनू सूद बड़े पर्दे पर भले ही विलेन के किरदार निभाते हैं लेकिन रियल लाइफ में वह किसी हीरो से कम नहीं है. सोनू सूद अक्सर लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं. कोरोना काल के दौरान उन्होंने लाखों लोगों की मदद की थी. सोनू सूद हजारों कैंसर मरीज के इलाज में मदद कर चुके हैं. सोनू सूद बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करते हैं.
तिब्बत से निकलने वाली भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक सुबह 9 बजे से बढ़ना शुरू हो गया था. जिसके बाद अचानक बाढ़ आ गई और रसुवा जिले में भारी तबाही मची. नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. नेपाल पर्यटन विभाग के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. इन 1000 लोग में 133 भारतीय और 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक हो सकते हैं.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए भारत ने 10 टन आपदा राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां रवाना कर दी है. नेपाल की इस कठिन चुनौती के समय भारत मजबूती से नेपाल के साथ है.