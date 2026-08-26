/नेपाल की आज की तबाही ने ताजा की प्रोतिमा बेदी की दर्दनाक कहानी, 28 साल पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में गई थी जान; बेटी ने खोला बड़ा राज

Pooja Bedi Mother Protima Bedi: नेपाल में मानसरोवर यात्रा के दौरान हुई आज की घटना ने 1998 की उस दर्दनाक त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं, जब मशहूर डांसर प्रोतिमा बेदी की भी मानसरोवर यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन में मौत हो गई थी. उनकी मौत के करीब 28 साल बाद एक बार फिर उसी यात्रा और हादसे की खबर आने से प्रोतिमा बेदी की कहानी चर्चा में आ गई है. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने मां की मौत से जुड़े कई अनसुने किस्से शेयर किए थे.
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने अपनी मां और मशहूर डांसर प्रोतिमा बेदी की मौत से जुड़ी कई अनसुनी बातें शेयर की हैं. प्रोतिमा बेदी की जिंदगी जितनी बेबाक और अलग अंदाज वाली थी, उनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी रही. हाल ही में पूजा ने बताया कि मां के जाने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की, उन्हें एक चिट्ठी लिखी और कुछ जरूरी सामान भी सौंपा था. इसके बाद प्रोतिमा बेदी की एक हादसे में मौत हो गई और उनका शव तक कभी बरामद नहीं हो सका.
दरअसल, प्रोतिमा बेदी अपने समय की एक प्रसिद्ध मॉडल थीं, जो बाद में शास्त्रीय नृत्यांगना बनीं और उन्होंने बेंगलुरु के पास 10 एकड़ बंजर जमीन पर एक तंबू लगाकर भारत के महान नृत्य विद्यालय 'नृत्याग्राम' की स्थापना की. वह बेहद स्वतंत्र विचारों वाली महिला थीं, जिन्होंने कभी भी समाज के स्थापित नियमों की परवाह नहीं की. एक्टर कबीर बेदी से शादी के बाद उनके दो बच्चे, पूजा बेदी और सिद्धार्थ हुए, हालांकि बाद में कबीर और प्रोतिमा का तलाक हो गया, पर उन्होंने बच्चों की मिलकर परवरिश की.
पूजा बेदी अपनी मां को याद करते हुए 'द एक्सप्रेस' को बताती हैं कि उनकी सबसे पुरानी यादों में जुहू बीच की रेत पर मां का उन्हें एबीसीडी सिखाना, गले लगाना और उनकी खुली हंसी शामिल है. वह बेहद अलग तरह की मां थीं. वे बच्चों को स्कूल का काम घर पर करने के लिए डांटती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि घर का समय परिवार के लिए होता है. प्रोतिमा का मानना था कि पेरेंटिंग का मतलब बच्चों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है, ताकि उनके न रहने पर भी बच्चे कभी खुद को लाचार महसूस न करें.
पूजा बेदी ने खुलासा किया कि उनकी मां को अपनी मौत का पहले से ही पूर्वाभास हो गया था. अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले, वह पूजा के पास आईं और उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, अपने सारे गहने, संपत्ति के कागजात और जरूरी दस्तावेज पूजा को सौंप दिए. जब पूजा ने उनसे पूछा कि वह इतनी भावुक (ड्रामेटिक) क्यों हो रही हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, 'डार्लिंग, कुछ कहा नहीं जा सकता.' उन्होंने नृत्याग्राम की जिम्मेदारी भी लिन फर्नांडिस को सौंप दी थी.
अपनी यात्रा के दौरान प्रोतिमा कुल्लू-मनाली गईं, जिसे 'देवताओं की घाटी' कहा जाता है. वहां से उन्होंने पूजा को 12 पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जन्म, बचपन, रिश्तों, शादियों, बच्चों और अपनी नृत्य यात्रा का पूरा सारांश लिखा था. उन्होंने पत्र में लिखा था कि वे वहां बेहद खुश हैं और सभी देवी-देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हैं; इसके बाद वह आगे चली गईं और उनसे कभी दोबारा संपर्क नहीं हो पाया.
साल 1998 में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के दौरान एक दुखद भूस्खलन में प्रोतिमा बेदी का निधन हो गया. वह हमेशा कहती थीं कि वह किसी श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के बजाय प्रकृति के बीच मरना चाहती हैं. हादसे के बाद उनका शरीर कभी नहीं मिला, जिससे उनकी यह आखिरी इच्छा पूरी हो गई कि वह ब्रह्मांड और धरती का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए उसमें विलीन हो गईं.