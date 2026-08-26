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नेपाल की आज की तबाही ने ताजा की प्रोतिमा बेदी की दर्दनाक कहानी, 28 साल पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में गई थी जान; बेटी ने खोला बड़ा राज

Pooja Bedi Mother Protima Bedi: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुर्खियों में ला दिया है. इस हादसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी की मां और मशहूर डांसर प्रोतिमा बेदी की दर्दनाक मौत की कहानी भी याद आ गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 26, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:52 PM IST
नेपाल की आज की तबाही ने ताजा की प्रोतिमा बेदी की दर्दनाक कहानी, 28 साल पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में गई थी जान; बेटी ने खोला बड़ा राज
Image Credit: कैलाश यात्रा बनी थी प्रोतिमा की आखिरी यात्रा (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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