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27 जुलाई से 2 अगस्त तक OTT पर होगा फुल धमाका, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में और सीरीज; वीकेंड को बनाइए ब्लॉकबस्टर

OTT Releases This Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलने वाला है. 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 27, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:06 PM IST
27 जुलाई से 2 अगस्त तक OTT पर होगा फुल धमाका, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में और सीरीज; वीकेंड को बनाइए ब्लॉकबस्टर
Image Credit: OTT Releases This Week (July 27-August 2)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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