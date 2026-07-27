27 जुलाई से 2 अगस्त तक OTT पर होगा फुल धमाका, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में और सीरीज; वीकेंड को बनाइए ब्लॉकबस्टर

OTT Releases This Week (July 27-August 2): अगर आप इस हफ्ते ओटीटी पर घर बैठे मजेदार फिल्में और सीरीज देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए शानदार और दमदार लिस्ट लेकर आए हैं. 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं.
27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक इस पूरे हफ्ते नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग जॉनर का कंटेंट दर्शकों के लिए रिलीज होने वाला है. यह पूरा हफ्ता स्पोर्ट्स लवर्स से लेकर क्राइम और एक्शन के शौकीनों तक, सभी के लिए शानदार रहने वाला है. आइए जानते हैं इस हफ्ते क्या-क्या रिलीज होने वाला है.
कहां देखें- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 29 जुलाई 2026
जॉनर- रोमांटिक, फैशन ड्रामा, कॉमेडी
हॉलीवुड फिल्म 'द डेविल वियर्स पराडा 2' फैशन और कॉरपोरेट दुनिया पर आधारित सुपरहिट फिल्म है. यह फिल्म अपनी पहली फिल्म के ठीक 20 साल बाद की कहानी है. एंडी सैक्स और मिरांडा प्रीस्टली अपनी मैगजीन को बचाने के लिए काम करती हैं. इस फिल्म में एक बार फिर ग्लैमर, पावर और प्रोफेशनल राइवलरी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.
कहां देखें- प्राइम वीडियो
रिलीज डेट- 31 जुलाई 2026
जॉनर- एनिमेटेड सुपरहीरो सीरीज
अगर आप एनिमेटेड सुपरहीरो सीरीज देखना चाहते हैं, तो अपनी वॉचलिस्ट में 'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर' के सीजन 2 को शामिल कर सकते हैं. बैटमैन और उसके साथी रूपर्ट थॉर्न के आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने के लिए साथ आते हैं. इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
कहां देखें- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- शुक्रवार छोड़कर पूरा हफ्ता
जॉनर- रियलिटी शो
फेमस रियलिटी शो 'लॉकअप' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. इस शो में टीवी और सोशल मीडिया के पॉपुलर चेहरे नजर आ रहे हैं. जल्द ही शो का फिनाले होने वाला है.
कहां देखें- जी5
रिलीज डेट- 31 जुलाई
जॉनर- कोर्टरूम ड्रामा
तेलुगु कोर्टरूम ड्रामा सीरीज 'ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड' को भी अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इस सीरीज में परशुराम, मुकुल देव और श्रीकांत मेका लीड रोल में नजर आएंगे. यह कहानी एक ऐसे पिता की है, जो अपनी लापता बेटी के लिए न्याय पाने की कोशिश में गुजर जाता है.
कहां देखें- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 28 जुलाई
जॉनर- फील-गुड फिल्म
मलयालम फिल्म 'चिन्ना चिन्ना आसाई' को आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. फिल्म की कहानी लीला की है, जो वाराणसी में अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग हो जाती है. इसके बाद लीला की मुलाकात माधवन से होती है.
कहां देखें- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 30 जुलाई
जॉनर- मदर-डॉटर रिलेशनशिप ड्रामा
तमिल मेडिकल ड्रामा 'हार्ट बीट' का तीसरा सीजन इस हफ्ते रिलीज होने वाला है. इसकी कहानी डॉक्टर रीना के कोमा से बाहर आने और नए रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. यह एक तमिल सीरीज है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं.
कहां देखें- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 31 जुलाई
जॉनर- रोमांटिक, पॉलिटिकल रिवेंज सीरीज
'ठुकरा के मेरा प्यार' के सीजन 2 के अब तक 24 एपिसोड आ चुके हैं. हर शुक्रवार इस सीरीज के नए-नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं. अब तक के एपिसोड में दिखाया गया है कि सानविका विधायक बन गई है और उसने कुलदीप को धोखे से जेल भी पहुंचा दिया है.
कहां दखें- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 30 जुलाई
जॉनर- स्पोर्ट्स ड्रामा
विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी तमिल स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा 'गट्टा कुश्ती' के सीक्वल के लिए वापसी कर रहे हैं. चेल्ला अय्यावु के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक बार फिर कुश्ती, शादी और घरेलू झगड़ों को मिलाती है और साथ ही मुख्य जोड़ी की कहानी को आगे बढ़ाती है, खबरों के मुताबिक, इस सीक्वल ने सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के दौरान दुनिया भर में 55 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और इसमें राम्या कृष्णन, योगी बाबू, करुणास, मुनीशकांत और काली वेंकट भी शामिल हैं. इसके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में स्ट्रीम होने की उम्मीद है. हालांकि, मेकर्स ने 30 जुलाई को डिजिटल रिलीज की बताई जा रही तारीख की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है.
कहां देखें- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 29 जुलाई
जॉनर- सस्पेंस सीरीज
यह मैक्सिकन शॉर्ट-फॉर्म सस्पेंस सीरीज साइबर-बुलिंग के मुद्दे को तमारा के अनुभव के जरिए दिखाती है. तमारा एक टीनएजर है जो एक नए स्कूल में जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है. उसके सारे प्लान तब धरे के धरे रह जाते हैं जब वह गुमनाम ऑनलाइन बदसलूकी और अपने ही एक क्लासमेट द्वारा शुरू किए गए एक परेशान करने वाले चैलेंज का शिकार बन जाती है.