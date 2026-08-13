Netflix पर इस शुक्रवार लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, 'कॉकटेल 2' समेत 5 फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज; 15 अगस्त की छुट्टी होगी धमाकेदार

Netflix Releases 14 August: स्वतंत्रता दिवस का लंबा वीकेंड शुरू होने वाला है और अगर आप घर बैठे मनोरंजन का डबल डोज लेना चाहते हैं तो इस शुक्रवार आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धांसू फिल्में और सीरीज देख सकते हैं. 14 अगस्त को रोमांस से लेकर कॉमेडी, क्राइम और स्पोर्ट्स ड्रामा तक सब कुछ एक साथ मिलने वाला है. इस लिस्ट में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' भी शामिल है. यानी इस वीकेंड आपके पास बिंज-वॉच करने के लिए कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार (14 अगस्त) को 5 फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. यह लिस्ट कॉमेडी से लेकर इमोशनल ड्रामा तक हर तरह के दर्शकों के लिए तैयार की गई है. इसमें एक चर्चित बॉलीवुड फिल्म भी शामिल है, जिसे आप अपने वीकेंड के प्लान में जोड़ सकते हैं.
इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम 'कॉकटेल 2' का है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का दूसरा पार्ट है. 'कॉकटेल 2' ने दुनियाभर में 147.67 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें दीया (रश्मिका मंदाना) और कुणाल (शाहिद कपूर) के रिश्तों में तब तूफान आता है, जब एली (कृति सेनन) की एंट्री होती है. फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी.
'डोंट से गुडलक' एक अमेरिकी म्यूजिकल इमोशनल ड्रामा फिल्म है. यह भी 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. यह कहानी 15 साल की लड़की सोफी बिरेनबाम की है. आखिरकार उसे बड़ा ब्रेक मिलता है, जो अपने हाई स्कूल म्यूजिकल में लीड रोल निभाने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेज से भी ज्यादा ड्रामा उसके घर पर चल रहा है. हालांकि, उसके लिए यह खुशी काफी छोटी होती है, क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी मां का कैंसर लौट आता है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है.
जर्मन कॉमेडी फिल्म 'माय बेस्ट फ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड एंड मी' दो बेस्टफ्रेंड्स ओली और मैट्जे की कहानी है. वे साथ रहते हैं, काम करते हैं और दुनिया घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका सारा प्लान तब फेल हो जाता है, जब मैट्जे की जिंदगी में रोमांस की एंट्री होती है.
'उमते तोह' एक अफ्रीकी क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसका अर्थ 'कानून' होता है. इसमें एक सरकारी वकील को अपने सबसे छोटे भाई को बचाने के लिए जेल में बंद अपने ही भाई की गैंग में डबल एजेंट बनने पर मजबूर होना पड़ता है.
सच्ची घटनाओं पर आधारित 'टू द मैक्स' एक स्पैनिश स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. यह दोस्तों के एक ऐसे समूह की कहानी है, जो खतरनाक खेल खेलना पसंद करते हैं. वे विंगसूट में बेस जंपिंग की तलाश करते हैं, लेकिन उड़ने की यह चाहत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है.