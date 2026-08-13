Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /Netflix पर इस शुक्रवार लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, कॉकटेल 2 समेत 5 फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज; 15 अगस्त की छुट्टी होगी धमाकेदार

Netflix पर इस शुक्रवार लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, 'कॉकटेल 2' समेत 5 फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज; 15 अगस्त की छुट्टी होगी धमाकेदार

OTT Releases 14 August: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार 14 अगस्त को कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जो आपको घर पर बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगी. इस लिस्ट में शाहिद कपूर की रोमांचक फिल्म 'कॉकटेल 2' से लेकर कॉमेडी फिल्म 'माय बेस्ट फ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड एंड मी' तक शामिल हैं. आइए लिस्ट पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 13, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:07 PM IST
Netflix पर इस शुक्रवार लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, 'कॉकटेल 2' समेत 5 फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज; 15 अगस्त की छुट्टी होगी धमाकेदार
Image Credit: Netflix Releases 14 August (AI PHOTO)

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2 साल पहले सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल में गोली से बाल-बाल बचे थे, अब कृपाण से हुआ वार
2
3
4
5