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OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा तहलका! 'कॉकटेल 2' से 'ट्रेटर 2' तक, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज

OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मनोरंजन का धमाका होने वाला है. 'कॉकटेल 2', 'आखिरी सवाल' और 'रीचर सीजन 4' जैसी बड़ी फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और लायंसगेट प्ले पर रिलीज के लिए तैयार हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:58 PM IST
OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा तहलका! 'कॉकटेल 2' से 'ट्रेटर 2' तक, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज
Image Credit: OTT Releases This Week August 10 to 16

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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