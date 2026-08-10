OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा तहलका! 'कॉकटेल 2' से 'ट्रेटर 2' तक, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज

OTT Releases This Week: 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्मों, सीरीज और दमदार डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली हैं, जो आपके इस हफ्ते को शानदार बना देंगी. जैक रीचर की वापसी से लेकर 'कॉकटेल 2' जैसे बड़े धमाकों तक, दर्शकों के लिए घर बैठे मनोरंजन के बहुत सारे ऑप्शन इस हफ्ते मौजूद हैं.
होमी अदजानिया की साल 2012 की फिल्म की यादें ताजा करते हुए 'कॉकटेल 2' 14 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. इसमें शाहिद कपूर 'कुणाल' के रूप में और रश्मिका मंदाना उनकी पार्टनर 'दीया' के रूप में नजर आएंगी. कहानी में मोड़ तब आता है, जब दीया अपनी सहेली एली (कृति सेनन) को कुणाल की वफादारी परखने के लिए कहती है, लेकिन एली को कुणाल से सच में प्यार हो जाता है.
संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' 14 अगस्त को लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम होगी, जिसमें संजय दत्त प्रोफेसर गोपाल नडकर्णी की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में नमाशी चक्रवर्ती एक स्कॉलर विक्की हेगड़े के रूप में हैं, जो आरएसएस पर अपने थीसिस को खारिज किए जाने के बाद अपने गुरु को चुनौती देता है. यह विवाद जल्द ही मीडिया और राजनीति के बीच एक दशक पुराने रहस्य को सामने लाता है.
एक्शन सीरीज 'रीचर' अपने चौथे सीजन के साथ 12 अगस्त को प्राइम वीडियो पर लौट रही है. एलन रिचसन एक बार फिर जैक रीचर के दमदार किरदार में दिखेंगे. इस बार रीचर फिलाडेल्फिया में एक सबवे पर एक महिला से मिलने के बाद एक खतरनाक साजिश में फंस जाता है, जहां मारिया स्टेन भी 'नीगली' के रूप में अपनी भूमिका दोहरा रही हैं.
'भारत भाग्य विधाता' 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म की कहानी का मुख्य केंद्र वे लोग हैं, जिन्होंने हमले के दौरान अस्पताल में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई थी. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस फिल्म में एक सीनियर नर्स 'गीता' के साहसी किरदार में नजर आएंगी.
करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो ‘द ट्रेटर सीजन 2’ में इस बार रिया चक्रवर्ती, मुनव्वर फारूकी, श्वेता तिवारी, मल्लिका शेरावत, शालिनी पासी और रणवीर बरार जैसे जाने-पहचाने चेहरे नजर आएंगे. इस शो में दोस्ती से ज्यादा रणनीति की अहमियत होगी, जहां कंटेस्टेंट्स को मिशन पूरे करने के साथ-साथ अपने बीच छिपे 'ट्रेटर्स' को भी पहचानना होगा. ये शो 13 अगस्त से शुरू होगा.
नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज हो रही 'ए चाइल्ड ऑफ माई ओन' मेक्सिको की एक परेशान करने वाली सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है. इसमें एलेजांद्रा नाम की एक युवती की कहानी दिखाई गई है, जो गर्भपात और पारिवारिक दबाव के बाद गर्भवती होने का नाटक करती है और एक नवजात का अपहरण कर लेती है.
इस हफ्ते कई और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी रिलीज हो रहे हैं. 14 अगस्त को लायंसगेट प्ले पर अलौकिक थ्रिलर 'अरूपी' आएगी. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 14 अगस्त को टीन ड्रामा 'डोंट से गुड लक', मोरिका किसान की बायोपिक 'मोरिया' और फुटबॉल दिग्गज जोस मोरिन्हो पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'मोरिन्हो' (11 अगस्त) रिलीज होगी. इसके अलावा, 'नंदो बिटवीन टू वर्ल्ड्स' (12 अगस्त) और 'टायर्स सीजन 3' (13 अगस्त) भी नेटफ्लिक्स पर दस्तक देंगे.
स्पेनिश भाषा का क्राइम ड्रामा 'विमेन इन ब्लू' अपने दूसरे सीजन के साथ 12 अगस्त को एप्पल टीवी पर वापसी कर रहा है. इसके साथ ही, दक्षिण अफ्रीकी सीरीज 'उमथेटो' (15 अगस्त) और 'दिस, दैट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन' (13 अगस्त) जैसी पारिवारिक कहानियां भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएंगी. इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलियाई उपन्यास पर आधारित 'माई ब्रिलियंट करियर' भी 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आ रही है.