ओटीटी पर इस हफ्ते मचेगा धमाल, अक्षय कुमार की 'Welcome To The Jungle' से Vijay की 'Jana Nayagan' तक; आएंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज

OTT Releases This Week: गर्मियों का मौसम भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन आपकी वॉचलिस्ट के लिए रोमांस की शुरुआत अब हो रही है. इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर असाधारण कहानियों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की पहली लाइव-एक्शन सीरीज 'लैंटर्न' (Lanterns) के साथ धमाका होगा, तो वहीं जैक रीचर एक और साजिश का पर्दाफाश करते नजर आएंगे. बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार की फेमस फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के भी इस हफ्ते घर-घर पहुंचने की चर्चा है.
17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच डिजिटल स्क्रीन पर मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. इस हफ्ते कई नई फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही हैं, जिन्हें दर्शक अपने घर बैठे देख पाएंगे. बॉलीवुड के पिटारे से जहां अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म आ रही है, वहीं थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म भी इसी हफ्ते स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
'लैंटर्न' सीरीज में इंटरगैलेक्टिक शांतिदूत हल जॉर्डन (काइल चैंडलर) और जॉन स्टीवर्ट (आरोन पियरे) नेब्रास्का में एक अंधेरे मर्डर की गुत्थी सुलझाते नजर आएंगे. यह जांच उन्हें एक बड़ी ब्रह्मांडीय साजिश तक ले जाएगी. 8 एपिसोड वाली यह सुपरहीरो-थ्रिलर सीरीज 17 अगस्त से जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम की जा रही है.
नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज 'आउटर बैंक्स' (Outer Banks) अपने पांचवें और अंतिम सीजन के साथ वापस आ रही है. इस आखिरी 10 एपिसोड के सफर में टीम यूरोप के एक हाई-स्टेक्स मिशन पर जाएगी, जहां उन्हें पुराने नुकसानों और भावनाओं का सामना करना होगा. यह सीरीज 20 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
तमिल कॉमेडी ड्रामा 'प्यार प्रेमा कल्याणम' (Pyaar Prema Kalyanam) एक इन्फ्लुएंसर पावी की कहानी है, जो शादी के बाद अपना घर छोड़ने से मना कर देती है. इसके बाद उसका पति एलान उसके घर रहने आता है, जिससे परिवार में गजब का ड्रामा शुरू हो जाता है. यह फिल्म 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन जैसे सितारों से सजी एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी 'वेलकम टू द जंगल' इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही है. अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे अमीर कारोबारी की कहानी है, जो अपना काला धन छिपाने के लिए फ्लॉप फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब फिल्म की यूनिट को असली सैनिक समझ लिया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह 21 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर आ सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी बाकी है. इसी दिन तेलुगु रोमांटिक ड्रामा 'चेन्नई लव स्टोरी' भी इसी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी.
तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 21 अगस्त को ZEE5 पर रिलीज हो रही है. सिनेमाघरों में बंपर कमाई करने वाली यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो जेल से बाहर आने के बाद परिस्थितियों के कारण एक बच्ची की जिम्मेदारी उठाता है और उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल विलेन के रूप में नजर आएंगे.
21 अगस्त को ZEE5 पर 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' रिलीज हो रही है, जिसमें जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में हैं. कहानी में उनका पोता यह दावा करता है कि उसके दादाजी एक सुपरहीरो हैं, जो एलियंस से धरती की रक्षा करते हैं. जब सचमुच एलियंस धरती पर आ जाते हैं, तब उन दादाजी पर सबकी उम्मीदें टिक जाती हैं, जो असल जिंदगी में एक छिपकली से भी डरते हैं.
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई विविधतापूर्ण प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें 'आउटर बैंक्स' का पांचवां सीजन, स्वीडिश क्राइम थ्रिलर 'ब्लड सैक्रिफाइस', 'एवरेज जो सीजन 2' और मेक्सिकन ड्रग लॉर्ड पर आधारित 'फेसिंग एल चापो' शामिल हैं. इसके अलावा जापानी ड्रामा 'S&X' और तमिल रोम-कॉम 'प्यार प्रेमा कल्याणम' भी दर्शकों को गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए तैयार हैं.