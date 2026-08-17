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ओटीटी पर इस हफ्ते मचेगा धमाल, अक्षय कुमार की 'Welcome To The Jungle' से Vijay की 'Jana Nayagan' तक; आएंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज

OTT Releases This Week: इस हफ्ते 17 से 23 अगस्त 2026 तक नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन का तड़का लगने वाला है. अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' से लेकर 'लैंटर्न' तक, जानें कौन सी बड़ी फिल्में और सीरीज इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:04 PM IST
ओटीटी पर इस हफ्ते मचेगा धमाल, अक्षय कुमार की 'Welcome To The Jungle' से Vijay की 'Jana Nayagan' तक; आएंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज
Image Credit: ओटीटी पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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