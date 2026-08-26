घर से ज्यादा मोहल्ले में चलेगा ड्रामा! 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के मेकर्स की 'चुम्बक' का ट्रेलर आउट; जानें कब होगी रिलीज

Chumbak Trailer: नेटफ्लिक्स ने अपनी आने वाली पारिवारिक कॉमेडी सीरीज 'चुम्बक' (Chumbak) का मजेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है. यह कहानी एक ऐसे समकालीन भारतीय मोहल्ले की है, जहां पड़ोसी ही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. इस शहरी कॉलोनी में हर कोई एक-दूसरे को जानता है. यहां किसी की भी निजी जिंदगी पूरी तरह गुप्त नहीं रह पाती और घर का छोटा-सा मुद्दा भी पूरे मोहल्ले में चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है.
'साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'खिचड़ी' जैसे लोकप्रिय कॉमेडी शोज के लिए मशहूर 'हैट्स ऑफ प्रोडक्शन' के बैनर तले बनी इस सीरीज को आतिश कपाड़िया ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि जमनादास (जेडी) मजीठिया और आतिश कपाड़िया ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है.
इस शो में एक से बढ़कर एक दिलचस्प किरदार और उनकी अनोखी जोड़ियां देखने को मिलेंगी. अर्जुन बिजलानी (मिक्की) और हेली शाह (ट्विंकल ओबेरॉय) अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले प्रेमी बने हैं. सुमित व्यास (आदित्य) और मानसी पारेख (प्रियंका खन्ना) का रिश्ता बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन हकीकत में वहां शांति कोसों दूर है. इनके अलावा तारापोरवाला परिवार में डेलनाज ईरानी (मम्मा गुलशन), अनंत वी. जोशी (फ्रेडी) और अमायरा दस्तूर (हुतोक्सी) का अजीबोगरीब तालमेल कॉमेडी में एक नया स्तर जोड़ता है. सबसे खास बात यह है कि नीना गुप्ता (रजनी) और देवेन भोजानी (कुक्कू मर्चेंट) हमेशा झगड़ते नजर आएंगे, लेकिन उनके बीच का गहरा प्यार साफ झलकता है. सुमीत राघवन (धर्मेंद्र) और संदीपा धर (किरण केजरीवाल) भी शादीशुदा जिंदगी के अनोखे रूप को पेश करेंगे.
नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने इस नए शो को लेकर अपना उत्साह शेयर किया. उन्होंने कहा, 'कॉमेडी हमेशा से परिवारों को एक साथ लाने का एक बेहतरीन जरिया रही है और हमने देखा है कि नेटफ्लिक्स पर दर्शक इन शोज को कितना पसंद करते हैं. 'चुम्बक' के साथ हम इस अनुभव को और आगे ले जाने के लिए रोमांचित हैं. इस मोहल्ले की कहानी में कुछ ऐसा है जो तुरंत अपना-सा लगता है. आप इन किरदारों को जानते हैं, इन स्थितियों को पहचानते हैं और इसका हास्य इस बात से आता है कि यह कितना वास्तविक लगता है. जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया के साथ काम करना हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि उनके पास रोजमर्रा की जिंदगी से कॉमेडी ढूंढने का अद्भुत हुनर है.'
निर्माता जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'चुम्बक के साथ हम कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे जो हम सभी के लिए परिचित हो. एक ऐसा पड़ोस जहां कुछ भी कभी पूरी तरह 'व्यक्तिगत' नहीं होता. वहां हमेशा कोई न कोई पड़ोसी सलाह, चाय या गॉसिप लेकर तैयार रहता है. पड़ोसी उन परिवारों की तरह होते हैं जिन्हें आप चुनते नहीं हैं, लेकिन इस अराजकता के बीच वे भी आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. इस शो के कलाकारों ने किरदारों में इतनी गर्माहट और पागलपन भर दिया है कि ये दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना लेंगे.'
नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अमायरा दस्तूर, अनंत वी. जोशी, सुमित व्यास, मानसी पारेख, अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, सुमीत राघवन, संदीपा धर और अतुल कुमार जैसे बड़े कलाकारों से सजी यह कॉमेडी वेब सीरीज 10 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. आप इस मजेदार और अराजक सिटकॉम 'चुम्बक' का लुत्फ सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर उठा सकते हैं.