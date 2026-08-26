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घर से ज्यादा मोहल्ले में चलेगा ड्रामा! 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के मेकर्स की 'चुम्बक' का ट्रेलर आउट; जानें कब होगी रिलीज

Chumbak Trailer: नेटफ्लिक्स की नई सिटकॉम 'चुम्बक' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के मेकर्स की इस मजेदार सीरीज में नीना गुप्ता, देवेन भोजानी और अर्जुन बिजलानी जैसे कलाकार पड़ोसी बनकर कॉमेडी का नया तड़का लगाएंगे. जानिए कब होगी रिलीज.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 26, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:49 PM IST
घर से ज्यादा मोहल्ले में चलेगा ड्रामा! 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के मेकर्स की 'चुम्बक' का ट्रेलर आउट; जानें कब होगी रिलीज
Image Credit: &#039;चुम्बक&#039; का ट्रेलर रिलीज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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