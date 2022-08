Alia Bhatt Darlings: प्रेग्नेंट आलिया भट्ट की फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में नेटफ्लिक्स ने कर दिया ऐसा ट्वीट, लोग कर रहे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Alia Bhatt Darlings: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मचअवेटेड फिल्म 'डार्लिंग्स' नेटफ्लिक्स पर 5 अगस्त को रिलीज हो गई है. ये एक डॉर्क कॉमेडी फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट ने अब तक का सबसे डिफरेंट रोल प्ले किया है. इस बीच फिल्म रिलीज होते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) ने आलिया की इस फिल्म को लेकर ऐसा पोस्ट कर दिया जो वायरल हो रहा है. नेटफ्लिक्स ने ये पोस्ट उस वक्त किया है जिस दिन आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज हुई है. इस पोस्ट पर फैंस इतने ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया.

नेटफ्लिक्स ने किया ऐसे प्रमोशन

आलिया भट्ट की फिल्म सिनेमाघरों की जगह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. इस फिल्म के ट्रेलर को देखने में इतना तो साफ हो गया कि इसमें आलिया काफी ज्यादा बोलती हुई दिखीं. वहीं उनकी मां का रोल शेफाली शाह ने निभाया. आलिया के इसी बेबाक अंदाज और ज्यादा बोलने को लेकर अब नेटफ्लिक्स ने ऐसा पोस्ट कर दिया है कि लोगों की नजरें इस पोस्ट पर जाकर टिक गई हैं.

If you find us talkings likes this all days, it’s because we’ve just watched Darlings. Now streamings

— Netflix India (@NetflixIndia) August 5, 2022