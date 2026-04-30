‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद फिर साथ आए समय रैना-रणवीर इलाहाबादिया, कपिल शर्मा शो में ‘अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन’

Samay Raina And Ranveer Allahbadia: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया एक बार फिर साथ आए हैं. दोनों जल्द ही कपिल शर्मा के फेमस कॉमेडी शो में नजर आएंगे. दोनों का 'अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
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Samay Raina And Ranveer Allahbadia: कॉमेडी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर आज सनसनी मच गई है. एक तरफ वह जोड़ी, जिसकी वजह से पूरे देश में हलचल मच गई थी, फिर एक साथ एक स्टेज पर नजर आने वाली है. यहां हम कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की बात कर रहे हैं. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के विवाद के बाद यह जोड़ी पहली बार कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आएगी. इस 'अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन' ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मेकर्स ने हाल ही में टीजर रिलीज किया है, जिसमें समय रैना कहते हैं, 'फ्रेंड्स, मैं आखिरकार अपने फेवरेट शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि मेरे साथ कौन-सा गेस्ट आने वाला है.' उन्होंने कहा, 'अभी बताएंगे, 3, 2, 1...' इसके बाद एंट्री होती है रणवीर इलाहाबादिया की और उन्हें देखते ही समय रैना कहते हैं, 'नो वे, ब्रो!'
बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक स्पेशल एपिसोड के साथ वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाएगा. इसके होस्ट कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाएंगे. यह एपिसोड 2 मई, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसमें सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी एक न्यूज डिबेट वाला एक्ट करेंगे.
समय रैना बीते साल तब विवादों में आए, जब उनके यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अश्लील और अपमानजनक कंटेंट को लेकर खूब शोर मचा था. विवाद इतना बढ़ गया था कि समय रैना को अपने यूट्यूब चैनल से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सभी एपिसोड के वीडियो हटाने पड़े थे. हालांकि, यह विवाद शो में मेहमान बनकर आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के कारण हुआ था. दरअसल, उन्होंने शो में एक कंटेस्टेंट के माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद रणवीर, समय, अपूर्व मखीजा और आशीष चंचलानी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थीं.
वहीं, अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने भी अपकमिंग इस एपिसोड को लेकर काफी उत्साह जाहिर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह शो अब तक के सबसे मजेदार एपिसोड्स में से एक हो सकता है. इसके बाद फैंस के रिएक्शन भी तेजी से वायरल होने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'इन दोनों को साथ देखने की उम्मीद नहीं थी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इंटरनेट को यह देखकर झटका लगा होगा.'
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