रोमांस छोड़ एक्शन में उतरे पुलकित सम्राट, ‘ग्लोरी’ के टीजर ने मचाया तहलका, फैंस बोले- 'अब तक का सबसे दमदार अवतार'

Netflix Glory Teaser: एक्टर पुलकित सम्राट की वेब सीरीज 'ग्लोरी' का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है. टीजर के सामने आते ही इसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. दमदार विजुअल्स और सीरियस टोन के साथ टीजर काफी जबरदस्त लग रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है.
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Netflix Glory Teaser: पुलकित सम्राट, दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विक्की स्टारर वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. नेटफ्लिक्स अपनी पहली स्पोर्ट्स थ्रिलर सीरीज 'ग्लोरी' लेकर आ रहा है, जिसकी रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है. सीरीज 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. हाल ही में सीरीज का टीजर रिलीज किया गया है. इस बार पुलकित सम्राट अपने पुराने रोमांटिक और कॉमिक अंदाज से हटकर नजर आ रहे हैं.
'ग्लोरी' के टीजर की बात करें तो इसमें पुलकित सम्राट की फिट बॉडी, कड़ी ट्रेनिंग, इमोशनल सीन और दमदार बॉक्सिंग सीक्वेंस की झलक देखने को मिल रही है. टीजर से साफ है कि कहानी संघर्ष, मेहनत और खुद को साबित करने के जज्बे पर आधारित है. अपने किरदार के बारे में बात करते हुए पुलकित ने कहा, “उन्हें इस सीरीज की रियल और सख्त दुनिया ने काफी आकर्षित किया है. उनका कहना है कि इस कहानी में हर जीत मायने रखती है और हर कदम जरूरी होता है. उनका किरदार रवि बाहर से काफी शांत है, लेकिन अंदर से बेहद जुनूनी और आग से भरा हुआ है.”
एक्टर पुलकित ने आगे बताया कि “इस किरदार को निभाते हुए उन्हें समझ आया कि असली जीत बार-बार गिरकर उठने में है, चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो.” बता दें कि इस सीरीज को मोहित शाह और करण अंशुमन ने प्रोड्यूस किया है. सीरीज का निर्देशन करण अंशुमन ने किया है. 'ग्लोरी' सीरीज में पुलकित के साथ दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विक्की लीड रोल में नजर आएंगे.
'ग्लोरी' के टीजर को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फैंस एक्टर पुलकित के नए लुक और उनकी मेहनत को काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे उनके करियर का सबसे अलग और दमदार किरदार बता रहे हैं. बता दें कि नेटफ्लिक्स पर 'ग्लोरी' सीरीज 1 मई को दस्तक देगी.
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