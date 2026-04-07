Advertisement
trendingNow13169751
Hindi Newsबॉलीवुडरोमांस छोड़ एक्शन में उतरे पुलकित सम्राट, ‘ग्लोरी’ के टीजर ने मचाया तहलका, फैंस बोले- अब तक का सबसे दमदार अवतार

रोमांस छोड़ एक्शन में उतरे पुलकित सम्राट, ‘ग्लोरी’ के टीजर ने मचाया तहलका, फैंस बोले- 'अब तक का सबसे दमदार अवतार'

Netflix Glory Teaser: एक्टर पुलकित सम्राट की वेब सीरीज 'ग्लोरी' का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है. टीजर के सामने आते ही इसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. दमदार विजुअल्स और सीरियस टोन के साथ टीजर काफी जबरदस्त लग रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 07, 2026, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोमांस छोड़ एक्शन में उतरे पुलकित सम्राट, ‘ग्लोरी’ के टीजर ने मचाया तहलका, फैंस बोले- 'अब तक का सबसे दमदार अवतार'

Netflix Glory Teaser: पुलकित सम्राट, दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विक्की स्टारर वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. नेटफ्लिक्स अपनी पहली स्पोर्ट्स थ्रिलर सीरीज 'ग्लोरी' लेकर आ रहा है, जिसकी रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है. सीरीज 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. हाल ही में सीरीज का टीजर रिलीज किया गया है. इस बार पुलकित सम्राट अपने पुराने रोमांटिक और कॉमिक अंदाज से हटकर नजर आ रहे हैं.

पुलकित ने किरदार का किया खुलासा

'ग्लोरी' के टीजर की बात करें तो इसमें पुलकित सम्राट की फिट बॉडी, कड़ी ट्रेनिंग, इमोशनल सीन और दमदार बॉक्सिंग सीक्वेंस की झलक देखने को मिल रही है. टीजर से साफ है कि कहानी संघर्ष, मेहनत और खुद को साबित करने के जज्बे पर आधारित है. अपने किरदार के बारे में बात करते हुए पुलकित ने कहा, “उन्हें इस सीरीज की रियल और सख्त दुनिया ने काफी आकर्षित किया है. उनका कहना है कि इस कहानी में हर जीत मायने रखती है और हर कदम जरूरी होता है. उनका किरदार रवि बाहर से काफी शांत है, लेकिन अंदर से बेहद जुनूनी और आग से भरा हुआ है.”

देखो 'ग्लोरी' का दमदार टीजर

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर पुलकित ने आगे बताया कि “इस किरदार को निभाते हुए उन्हें समझ आया कि असली जीत बार-बार गिरकर उठने में है, चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो.” बता दें कि इस सीरीज को मोहित शाह और करण अंशुमन ने प्रोड्यूस किया है. सीरीज का निर्देशन करण अंशुमन ने किया है. 'ग्लोरी' सीरीज में पुलकित के साथ दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विक्की लीड रोल में नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलकित के किरदार पर फैंस फिदा

'ग्लोरी' के टीजर को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फैंस एक्टर पुलकित के नए लुक और उनकी मेहनत को काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे उनके करियर का सबसे अलग और दमदार किरदार बता रहे हैं. बता दें कि नेटफ्लिक्स पर 'ग्लोरी' सीरीज 1 मई को दस्तक देगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Pulkit Samrat

Trending news

कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला