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'मेरा पति 50 अफेयर करे तो तेरे बाप का क्या?' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, 'लॉकअप 2' में मचा बवाल

Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. शो में सुनीता आहूजा का बेहद बिंदास और बेपरवाह अंदाज करीब से देखने को मिल रहा है. सुनीता ने जहां शिल्पा शिंदे के शादी पर सवाल उठाने पर उन्हें करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 07, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:00 AM IST
'मेरा पति 50 अफेयर करे तो तेरे बाप का क्या?' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, 'लॉकअप 2' में मचा बवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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