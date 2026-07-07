'शादी से पहले मैं प्ले बॉय था', राम कपूर का चौंकाने वाला कबूलनामा; एकता कपूर ने भी दी थी गौतमी को चेतावनी

Ram Kapoor Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. सोशल मीडिया पर इस शो के वीडियो ने तहलका मचा रखा है. शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स के नए-नए राज खुल रहे हैं, जिन्हें सुनकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए हैं. लेटेस्ट एपिसोड में टीवी के मशहूर एक्टर राम कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है.
दरअसल, शो के लेटेस्ट एपिसोड में जब को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने राम कपूर से उनके पुराने अफेयर्स और लव लाइफ के बारे में सवाल किया, तो राम ने इसे टालने के बजाय ईमानदारी से जवाब दिया. उन्होंने कैमरे के सामने खुलकर कबूल किया कि एक्ट्रेस गौतमी गाडगिल से शादी के बंधन में बंधने से पहले उनकी इमेज एक 'प्ले बॉय' जैसी बनी हुई थी. राम कपूर के इस बेबाक कन्फेशन ने जेल के बाकी कैदियों के साथ-साथ फैंस को भी हैरान कर दिया.
यह बात यहीं खत्म नहीं हुई. राम कपूर ने इसी बातचीत में मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने और गौतमी ने शादी करने का फैसला किया था, तो एकता कपूर ने सीधे गौतमी को फोन घुमा दिया था. एकता ने गौतमी से उनके इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह राम से शादी क्यों कर रही हैं? इतना ही नहीं, एकता ने गौतमी को सलाह देते हुए यह तक कह दिया था कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम दो बार अच्छी तरह सोच-समझ लें. राम ने हंसते हुए बताया कि उस वक्त हर कोई उनकी पुरानी इमेज को लेकर थोड़ा संशय में रहता था.
शादी से पहले भले ही राम कपूर के कई अफेयर्स रहे हों, लेकिन गौतमी के साथ उनका रिश्ता टीवी इंडस्ट्री के सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है. दोनों ने 14 फरवरी, 2003 को शादी की थी. आज उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और अभी भी दोनों के बीच भरपूर प्यार और जबरदस्त बॉन्डिंग है. ऑनस्क्रीन हो या फिर ऑफस्क्रीन, फैंस इस कपल को काफी पसंद करते हैं.
वहीं, रियलिटी शो 'लॉकअप 2' का सीजन कंटेस्टेंट्स की पर्सनल जिंदगी के अनछुए पहलुओं को सामने लाने की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रहा है. राम कपूर का यह बेबाक अंदाज और एकता कपूर की वह पुरानी नसीहत अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शो के आने वाले एपिसोड्स में और कितने खुलासे होते हैं.