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'शादी से पहले मैं प्ले बॉय था', राम कपूर का चौंकाने वाला कबूलनामा; एकता कपूर ने भी दी थी गौतमी को चेतावनी

Ram Kapoor Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में मशहूर एक्टर राम कपूर ने अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने साफ कहा कि शादी से पहले उनकी इमेज एक 'प्ले बॉय' जैसी बनी हुई थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 07, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:17 AM IST
'शादी से पहले मैं प्ले बॉय था', राम कपूर का चौंकाने वाला कबूलनामा; एकता कपूर ने भी दी थी गौतमी को चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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