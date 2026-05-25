‘पति दूसरी लड़कियों संग पार्टी करे तो फर्क नहीं पड़ता...’ बिजनेसमैन की पत्नी के बयान पर भड़कीं डायरेक्टर, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Desi Bling Contestant Wife Statement: नेटफ्लिक्स शो 'देसी ब्लिंग' में बिजनेसमैन सतीश सनपाल की पत्नी ने शादी में धोखाधड़ी को लेकर एक कमेंट किया, जिस पर फिल्ममेकर लक्ष्मी अय्यर भड़क गईं और उन्होंने कपल की सोच पर सवाल खड़े कर दिए. इसके साथ ही ऐसी बातें करने पर फटकार भी लगा दी.
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Desi Bling Contestant Wife Statement: सोशल मीडिया पर इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म के नए शो 'देसी ब्लिंग' (Desi Bling) की काफी चर्चा हो रही है. टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश समेत कई इंडियन बिजनेसमैन इस शो में नजर आ रहे हैं. इस शो में कंटेस्टेंट यानी बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं.
इस वक्त शो की नई कंटेस्टेंट की कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. 'देसी ब्लिंग' में बिजनेसमैन सतीश सनपाल की पत्नी तबिंदा सनपाल की सोच काफी सुर्खियों में आ गई है. उन्होंने दरअसल, अपने पति को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर हर कोई रिएक्ट कर रहा है. जिसके बाद डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने उनकी जमकर क्लास लगाई है. आइए जानते हैं कि बिजनेसमैन की पत्नी ने क्या कहा है.
शो 'देसी ब्लिंग' में सतीश सनपाल की पत्नी तबिंदा सनपाल ने कहा, 'मेरे पति को दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताने का शौक है. पहले मुझे इस बात से दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं उन पर भरोसा करती हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे पति अलग-अलग लड़कियों के साथ समय बिताते रहें और पार्टी करते रहें. मेरा मानना है कि जैसे ही मेरे पति किसी एक लड़की के साथ ज्यादा समय बिताने लगेंगे, उनका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा.'
जैसे ही सोशल मीडिया पर तबिंदा सनपाल का यह बयान चर्चा में आया, उनकी जमकर आलोचना होने लगी. सतीश सनपाल की पत्नी के बयान पर डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने कहा, 'मॉर्डन और कूल बनने के चक्कर में ऐसे खराब उदाहरण सेट मत करो.' इस पर लक्ष्मी अय्यर ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैंने एक रियलिटी शो का क्लिप देखा, जिसमें एक पत्नी बोल रही थी कि उसको कोई समस्या नहीं है अगर उसका पति धोखा दे, बस वही औरत बार-बार ना हो. इस बकवास को नॉर्मल मत बनाओ. मॉर्डन और कूल बनने के चक्कर में ऐसे खराब उदाहरण मत सेट करो. वफादार रहना अब भी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव होता है. ईमानदार रहना अब भी बहुत अट्रैक्टिव है. सोशल मीडिया के झूठ का अपने दिमाग पर असर मत होने दो.'
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