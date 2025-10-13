Advertisement
डियर रीडर, अब समय आ गया है Bridgerton सीजन 4 की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया जाए, क्या Benedict और Sophie तैयार हैं अपने नए सफर के लिए?

 Bridgerton season 4 release date out: नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज Bridgerton के सीजन 4 का फैंस काफी लंबे समय से इंतज़ार रहे हैं, वहीं कुछ समय पहले नए सीजन की कुछ फोटो और पोस्टर को रिलीज किया गया था और अब सीजन की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:14 PM IST
नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज Bridgerton यंग जनरेशन के बीच काफी फेमस है, और 2020 से दर्शकों के दिल पर राज कर रही है. इस सीरीज का पहला सीजन रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, जिसके बाद डेफिनी और ड्यूक सभी के फेवरेट कपल बन गए थे. वहीं पहले सीजन के हिट होने के बाद नेटफ्लिक्स की टीम ने दो और सीजन को रिलीज किया, जिसमें Bridgerton परिवार के दो बेटों की लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया था और अब फैंस लंबे समय से इस परिवार के तीसरे और सबसे छोटे बेटे की कहानी को देखने का वेट कर रहे हैं. 

 

कब होगा 4 सीजन रिलीज 
नेटफ्लिक्स की टीम के द्वारा 3 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल साइट और ऐप पर सीरीज Bridgerton के चौथे सीजन को अनाउंस किया गया था, जिसके साथ कुछ पोस्टर भी रिलीज किए थे. इन पोस्टर को देखने के बाद फैंस के बीच इस ड्रामा को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो सीरीज की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन आज यानी की 13 अक्टूबर को सीरीज की टीम ने चौथे सीजन की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. जी हां, आपकी फेरवेट सीरीज जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है.

4 सीजन रिलीज डेट अनाउंस
सीरीज Bridgerton की टीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सीजन 4 की रिलीज डेट को अनाउंस किया है, जिसमें सीजन के बारे में जानकारी को रिवील करते हुए बताया कि सीजन 4 दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. इस सीजन का पहला पार्ट 25 जनवरी साल 2026 और दूसरा पार्ट 26 फरवरी को रिलीज होगा. 

 

 

सीजन 4 की कहानी 
बात करें सीरीज Bridgerton के चौथे सीजन की स्टोरी के बारे में तो, इस सीजन में फैंस को सबसे छोटे बेटे Benedict जो अपनी आर्टिस्ट इमेज के लिए फेमस हैं, और उनकी लव इंटरेस्ट Sophie की प्रेम कहानी पर मेन फोकस होगा. लेकिन इस सीजन में कुछ नए किरदार और लव स्टोरी देखने को मिलेगी. नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किए गए पोस्टर में एक लेडी सिल्वर गाउन को पहने हुए नजर आ रही हैं, जो कि कोरियन एक्ट्रेस Yerin-Han हैं. पोस्टर में इस एक्ट्रेस को देखने के बाद फैंस की उम्मीदें इस सीजन से और भी बढ़ गई है, अब देखना ये होगा कि बाकी 3 सीजन की तरह ये सीजन भी लोगों की दिल में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं.?

