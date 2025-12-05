Advertisement
नेटफ्लिक्स ने Warner Bros Discovery को खरीदने का किया ऐलान,72 अरब डॉलर में हुई डील; अब तक की हॉलीवुड की सबसे बड़ी डील

कंपनी के मुताबिक, यह डील कैश और स्टॉक के कॉम्बिनेशन में होगी, और प्रति शेयर 27.75 डॉलर की वैल्यू तय की गई है. इससे वॉर्नर का कुल वैल्यूएशन लगभग 82.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है. डील के 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है, जब वॉर्नर अपना डिस्कवरी ग्लोबल यूनिट अलग कर एक नई लिस्टेड कंपनी बनाएगा.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:01 PM IST
हॉलीवुड में शुक्रवार को एक ऐसी डील हुई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया. नेटफ्लिक्स ने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को 72 अरब डॉलर यानी 6.47 लाख करोड़ रुपये में खरीदने का बड़ा फैसला किया है. यह डील फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े दिग्गजों को एक छत के नीचे ले आएगी. इस खरीद में वॉर्नर के स्टूडियो, स्ट्रीमिंग बिजनेस, टीवी प्रोडक्शन यूनिट और HBO Max जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल होंगे.

कंपनी के मुताबिक, यह डील कैश और स्टॉक के कॉम्बिनेशन में होगी, और प्रति शेयर 27.75 डॉलर की वैल्यू तय की गई है. इससे वॉर्नर का कुल वैल्यूएशन लगभग 82.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है. डील के 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है, जब वॉर्नर अपना डिस्कवरी ग्लोबल यूनिट अलग कर एक नई लिस्टेड कंपनी बनाएगा.

नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में रीड हेस्टिंग्स (Reed Hastings) और मार्क रैंडोल्फ (Marc Randolph) ने की थी. पहले यह डीवीडी रेंटल सर्विस थी, लेकिन बाद में इसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की दिशा ही बदल दी. दुनियाभर में इंटरनेट बढ़ने के साथ नेटफ्लिक्स हर घर की स्क्रीन पर छा गया.

वॉर्नर ब्रदर्स की 100 साल की विरासत

यह हॉलीवुड के इतिहास से जुड़ा सबसे पुराना स्टूडियो है.  वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की शुरुआत 1923 में चार भाइयों हैरी वॉर्नर (Harry Warner), अल्बर्ट वॉर्नर (Albert Warner), सैम वॉर्नर (Sam Warner) और जैक वॉर्नर (Jack Warner) ने की थी. हॉलीवुड की शानदार विरासत में वॉर्नर का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है. यह वही स्टूडियो है जिसने कैसाब्लांका, द एक्सॉर्सिस्ट, द मैट्रिक्स, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द डार्क नाइट जैसी महान फिल्में दुनिया को दीं.

HBO Max और DC Studios की जिम्मेदारी अब नेटफ्लिक्स के पास

वॉर्नर के पास HBO Max जैसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अलावा DC Studios भी है जो बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वूमन जैसे आइकॉनिक किरदारों की जिम्मेदारी संभालता है.इन सभी को नेटफ्लिक्स के साथ मिलाना स्ट्रीमिंग मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है. अब भविष्य में स्ट्रेंजर थिंग्स और बैटमैन की दुनिया एक ही पेरेंट कंपनी के अंतर्गत होगी, जो कंपनी को कंटेंट का विशाल साम्राज्य देता है.

